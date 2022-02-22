الصحة: ننسق مع مديريات التعليم لتوفير لقاح «فايزر» لطلاب المدارس

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ الوزارة تنسق مع مديريات التعليم بمختلف المحافظات لتوفير لقاحات كورونا بالمدارس، في إطار حرص الدولة على التوسع فى عملية تطعيم الطلاب بلقاح «فايزر»، للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ الوزارة طعّمت أكثر من مليون ونصف طالب بلقاح كورونا، جرعة أولى، ووصل عدد الطلاب الحاصلين على الجرعة الثانية إلى أكثر من 900 ألف طالب.

توفير لقاح «فايزر» للطلاب

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ لقاح كورونا ليس إجباريا وإنما اختياريا، ولكنه التزام أخلاقي نحو المجتمع للسيطرة على الفيروس وحماية الطلاب من خطر الإصابة بالتحورات التي تظهر من وقت الى الاخر، لافتا إلى وجود وفرة في لقاح «فايزر»، وعلى الطلاب الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا مصر التابع لوزارة الصحة المصرية والحصول على اللقاح بالتزامن مع الفصل الدراسي الثاني.

الأعراض الجانبية للّقاحات كورونا

وأوضح أنّ الأعراض الجانبية للّقاحات كورونا للأطفال هي نفس الأعراض الجانبية التي تظهر بعد حصول الكبار على اللقاح وتشبه التطعيمات الإجبارية للأطفال، وتتضمن ارتفاع في درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم والصداع البسيط والسعال والتعب والإرهاق وتكسير في عضلات الجسم خاصة الكتف، لافتا إلى أنّ الأعراض الجانبية تزول في غضون يومين لا أكثر وتحتاج إلى راحة فقط.

وفي سياق متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين ضرورة بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان عبر الخط الساخن لها 105 لتلقي كافة استفسارات المواطنين المتعلقة بالفيروس واللقاحات المختلفة، مشيرة إلى رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للحماية من الفيروس.