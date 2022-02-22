«الصحة»: علاج 110 آلاف مواطن ضمن 82 قافلة طبية بالنصف الأول من فبراير

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ 110 آلاف و702 مواطن، من خلال 82 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال النصف الأول من شهر فبراير الجاري، ويأتي ذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

إصدار 1052 قرار علاج على نفقة الدولة

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم إجراء 15 ألفا و950 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 23 ألفا و100 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، وتحويل 1052 حالة إلى المستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية وإجراء الجراحات اللازمة والعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي.

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وأكد «عبد الغفار»، في بيان له، اليوم الثلاثاء، حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية، مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا في أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

رفع المشقة عن المواطنين

من جانبها، ذكرت الدكتورة وفاء الصادق مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، أن هذه القوافل تهدف إلى رفع المشقة والتيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، إذ تم توقيع الكشف الطبي على: 4 آلاف و489 مواطنا بأسوان، 5 آلاف و881 مواطنا بأسيوط، 3 آلاف و814 مواطنا بالإسكندرية، 3 آلاف و464 مواطنا بالإسماعيلية، 1374 مواطنا بالأقصر، 635 مواطنا بالبحر الأحمر، 8 آلاف و235 مواطنا بالبحيرة، 5 آلاف و678 مواطنا بالجيزة، 5 آلاف و725 مواطنا بالدقهلية، 975 مواطنا بالسويس، 5 آلاف و651 مواطنا بالشرقية، 2794 مواطنا بالفيوم.

وأضافت «الصادق»، في تصريح لها، اليوم، أنه تم تقديم الخدمة أيضا لـ: 11 ألفا و187 مواطنا بالقاهرة، 4 آلاف و416 مواطنا بالقليوبية، 4 آلاف و192 مواطنا بالمنوفية، 7 آلاف و685 مواطنا بالمنيا، 2287 مواطنا بالوادي الجديد، 4 آلاف و699 مواطنا ببني سويف، 1093 مواطنا بجنوب سيناء، 4 آلاف و627 مواطنا بسوهاج، 2991 مواطنا بكفر الشيخ، 1899 مواطنا بمطروح، 1863 مواطنا بقنا، 6 آلاف و863 مواطنا بالغربية، 8 آلاف و185 مواطنا بدمياط.