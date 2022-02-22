أول تعليق من «الصحة» على قرار «الأوقاف» بشأن صلاة التراويح في رمضان

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ المنحنى الوبائي لفيروس كورونا، شهد انخفاضا ملحوظا في أعداد إصابات فيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية، وتوقع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة انخفاض أعداد إصابات كورونا خلال الفترة المقبلة ولكن بشرط الالتزام بالحصول على التطعيمات وكافة الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والبعد عن الزحام والتكدس.

تدريب الفرق الطبية على التعامل مع لقاحات كورونا

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هناك تدريبات مستمرة للأطقم الطبية بوزارة الصحة والسكان على التعامل مع اللقاحات، لافتا فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى التوجيه بالتوسع في مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية للوصول إلى المستهدف من التطعيم لمواجهة متحورات الفيروس، مؤكدا أن الحديث عن انتهاء الجائحة أمر غير منطقي فى ظل التحورات التي تحدث، والتحورات هي محاولة للفيروس للتعايش.

الصحة تعلق على قرار صلاة التراويح كاملة العدد

وعلق المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان على قرار وزارة الأوقاف بإقامة صلاة التراويح بالقدرة الاستيعابية الكاملة، قائلا: «الالتزام بالإجراءات الاحترازية هو الطريق للنجاة من الإصابة بالفيروس، والقرار جيد خاصة فى ظل وفرة اللقاحات والتوسع في عملية التطعيم، ونناشد المواطنين بالإسراع فى الحصول على اللقاح قدر المستطاع».

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد الفيروس ومتحوراته، لافتة الى أهمية التواصل مع وزارة الصحة والسكان من خلال الخطوط الساخنة للاطلاع على كافة مستجدات الفيروس من مصادرها الرسمية وتلقي كافة الاستفسارات بشأن الفيروس واللقاحات.