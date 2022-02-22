ياسمين رئيس عن قصة حبها لـ هادي الباجوري: قلت له هتجوزك في ثاني مقابلة

تصدر اسم الفنانة ياسمين رئيس، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصًة بعد أن أعلنت انفصالها عن زوجها المخرج هادي الباجوري، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر».

وكتبت الفنانة ياسمين رئيس، عبر صفحتها الشخصية على موقع التغريدات الصغيرة «تويتر»، مستشهدة بآية قرآنية بقولها «وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.. صدق الله العظيم».

ياسمين رئيس: عشرة طويلة لكنها لم تدم

واختتمت الفنانة ياسمين رئيس، منشورها الذي كتبته عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، قائلة: «الحمد لله على كل شىء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم».

وفي هذا الصدد يستعرض «الوطن»، أبرز التصريحات التي قالتها الفنانة ياسمين رئيس، عن زوجها هادي الباجوري، قبل الطلاق.

ياسمين رئيس: بحب أشتغل مع هادي

وكشفت الفنانة ياسمين رئيس، عن سبب مشاركتها في فيلم «قمر 14»، قائلة: «أنا شاركت في فيلم قمر 14، عشان أنا بحب أشتغل مع هادي»، وذلك من خلال تصريحات تليفزيونية سابقة لها.

وعندما حلت ضيفة مع زوجها هادي الباجوري، في برنامج «معكم منى الشاذلي»، على شاشة «cbc»، قالت الفنانة ياسمين رئيس، عن زوجها: «أول مره شفت هادي الباجوري فيها حبيته، وانجذبت ليه، وأنا اعترفت له بعد كده».

بعد ثاني مقابلة قلت له «هتجوزك»

وأشارت إلى أنها في ثاني مقابلة جمعتها بالمخرج هادي الباجوري، تأكدت أنها ستتزوجه، قائلة: «في تاني مقابلة ما بينا عرفت أن أنا هتجوزه ورحت قلت له».

وعن قصة حبها لزوجها، أشارت الفنانة ياسمين رئيس، إلى أنها مرت بكل مراحل الحب السبعة، التي قدمها فيلمها «هيبتا»، مضيفة أن زوجها هو الذي وضعها في شخصية «رؤى»، التي جسدتها خلال أحداث فيلم «هيبتا»، وقالت: «المخرج هو اللي اختار لي شخصية (رؤى) مش أنا».