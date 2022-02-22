بعد الموافقة على «الإيجار القديم» غير السكني.. «احسب هتدفع كام كل شهر»

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة، اليوم، نهائيا على قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، لغير الغرض السكني، والذي قدمته الحكومة المصرية، ويتضمن مجموعة من التعديلات المهمة، إذ جاء القانون في 5 مواد من ضمنهم مادة النشر، وزاد البحث على محرك «جوجل»، عن القيمة الإيجارية التي سيدفعها المواطن عند تطبيق القانون.

طريقة حساب القيمة الإيجارية

وتستعرض «الوطن»، في هذا التقرير طريقة حساب القيمة الإيجارية، التي يدفعها المستأجرين وفقا لـ تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة:

القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم لغير السكني

بحسب نص المادة «3» من قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، يدفع المستأجر خمسة أمثال القيمة القانونية السارية التي يدفعها حاليا، بحيث يكون على سبيل المثال: «إذا كان المستأجر يدفع 40 جنيها قيمة الإيجار للوحدة فإنه يقوم بضرب هذا المبلغ في 5، وتكون القيمة الإيجارية التي يدفعها 200 جنيه».

زيادة القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم لغير السكني

وتزيد القيمة الإيجارية التي يدفعها المستأجر وفق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة سنويا بسنبة 15%، وفقا لنص المادة «3» من قانون الإيجار القديم، وبحسب المثال السابق فإن المستأجر يدفع في العام الأول 200 جنيه، وفي العام الثاني تزيد قيمة الإيجار 15% لتصبح 230 جنيها، وفي العام الثالث 265 جنيها تقريبا، وفي العام الرابع تصبح القيمة الإيجارية 280 جنيها تقريبا، وفي العام الخامس تكون القيمة الإيجارية 322 جنيها.

إخلاء وحدات الإيجار القديم غير السكني

ونص قانون الإيجار القديم في المادة «2» على أن تخلى وحدات الإيجار القديم المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى بعد 5 سنوات من تطبيق القانون، وحسب المادة «4» تخلى وحدات الإيجار القديم في اليوم التالي من انتهاء مدة الـ5 سنوات، ما لم يجرى التراضي على غير ذلك.