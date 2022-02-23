حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 23-2-2022 مهنيا وعاطفيا

تملك سيدة برج الجوزاء الكثير من الصفات الحميدة على عكس ما هو شائع عنها، كما يعرف عنها أنها صاحبة إرادة قوية ولديها القدرة على فعل الكثير من الأمور وتحب المعرفة والتعلم، جريئة بطبعها ولا تخشى التجربة، وأخيرا يعرف عنها أنها نشيطة ومفعمة بالحيوية، فلا تعرف الملل وتهرب منه أينما وجد في محيطها العاطفي أو الوظيفي.

تعشق مولودة برج الجوزاء الغزل فتجدها شريك دائم ما يتغزل في نصفة الآخر، إلا أنه عليك أن تحذر أسألتها الكثير أيها الشريك فدائما ما تكثر تساؤلاتها حول تفاصيل صغيرة متعلقة بك، ذلك لأنها عندما تحب أحدا تهتم به وتحرص على معرفة، وفي ضوء بحث البعض عن توقعات برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، توضح عبير فؤاد خبيرة الأبراج الفلكية الأتي:

حظك اليوم مولود برج الجوزاء عاطفيا

تنصحك خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، بأن القمر في منزلك السادس، مما يجعل اليوم مناسبا للإنجاز وللتواصل مع من حولك وللاهتمام بصحتك.

حظك اليوم مولود برج الجوزاء مهنيا

تؤكد لك خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، أن عطارد في منزل الحظ يمنحك رغبة في الانفتاح ويفتح أمامك الباب للقاءات دافئة.

الأزياء وسيدة برج الجوزاء

تميل امرأة برج الجوزاء، إلى ارتداء الأزياء المبهجة، فهي تحب أن يلاحظ الآخرين ذوقها المرح في اختيار الأزياء والإطلالات الفريدة التي تظهر بها كل يوم، كما تفضل دائما تلك الأنثى أن تجرب كل ما هو جديد في عالم الموضة والأزياء.