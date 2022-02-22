الفنانة «عايدة فهمي» تعلن وفاة شقيقها عبر «فيس بوك»: «ادعوله بالرحمة»

غيّب الموت، شقيق الفنانة «عايدة فهمي»، قبل قليل، حسبما أعلنت الأخيرة، مطالبة الجمهور بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وكتبت «عايدة فهمي»، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «توفي إلى رحمة الله تعالي أخويا محمد فهمي.. دعواتكم له بالرحمة والمغفرة».

من هي الفنانة عايدة فهمي

يُذكر أنّ عايدة فهمي، تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1980، وقدمت العديد من الأدوار الفنية المتنوعة، ومن أبرز أفلامها «ديك البرابر»، و«كتيبة الإعدام»، «ولو بعد حين»، ومن أهم مسلسلاتها «فتى الأندلس»، و«الوعد الحق»، و«أم العروسة».

تفاصيل مشاركة عايدة فهمي في مسرحية «فريدة»

وعُرض للفنانة عايدة فهمي، مؤخرًا، مسرحية جديدة، تحمل اسم فريدة، وهي من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، عن نص «أغنية البجعة»، لأنطوان تشيكوف، من كتابة وإخراج أكرم مصطفى.

وتدور أحداث العرض المسرحي في قالب تشويقي اجتماعي، حيث نعيش خلال مدة العرض مع ممثلة تحاول أن تبرز جوانب حياتها، سواء عبر محطات نجحت خلالها وأخرى أدت إلى فشلها، ومن هنا تعطي للجمهور دروسًا مستفادة عن حياتها، وسُمي العرض «فريدة»، على اسم بطلة المسرحية، خاصة أنها فتاة جميلة يحبها كل من حولها بمجرد أن يشاهدها، ولكنها تدخل في صراعات مستمرة مع من حولها.

‎«فريدة»، من بطولة عايدة فهمي، تصميم ديكور وإضاءة عمرو عبد الله، موسيقى محمد حمدي رؤوف، تصميم ملابس شيماء عبد العزيز، ماكياج روبي مهاب.