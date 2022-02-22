«الكابتن إيمان» تعلم النساء القيادة: الستات ‏معلمين سواقة

«مفيش حاجة اسمها الست مبتعرفش تسوق»، هكذا عبرت «كابتن إيمان مجدي» أول سيدة امتهنت مهنة تعليم السيدات والرجال القيادة في مدينة بنها عن مهنتها الجديدة، بعد أن تركت العمل الخاص، ولم تتجه للعمل الحكومي لتدريس اللغة الإنجليزية لتقتحم عالم قيادة السيارات، وتدير مكتبًا وتطبيقًا على الهاتف المحمول للرحلات وزفة العروسين في محافظة القليوبية، مشيرة إلى أن كل ما في الأمر أن السيدات تحرص «زيادة عن اللزوم» في قيادة السيارة.

وقالت «مجدي»، إن النساء دائمًا يشجعونها بعبارات مثل «الكابتن الفرفوشة رزق»، ويعتبرونها واحدة من عائلاتهن، لأنها تتعامل مع العملاء مثل أسرة واحدة.

سيدة مكافحة في المجال

وعرفت «مجدي» نفسها بأنها سيدة مكافحة من مدينة بنها، بمحافظة القليوبية، مشيرة إلى أنها تحدت جميع الظروف من لإثبات ذاتها داخل المجتمع، واقتحمت مجال العمل الخاص بالرجال وامتهنت مهنة توصف بأنها «للرجال فقط»، فذاع صيتها، وأصبحت أشهر سيدة لتعليم قيادة السيارات للرجال والسيدات.

«الوطن» أجرت بثًا مباشرًا مع كابتن إيمان مجدي ابنة محافظة القليوبية التي اقتحمت مجال تدريب القيادة للسيدات والرجال، والتي تحدت الظروف حتى ذاع صيتها، وأصبحت أشهر مدربة قيادة في مدينة بنها، ومدير «أبلكيشن» رحلات ومواصلات بالقليوبية.

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وقالت «مجدي» في تصريحات لـ«الوطن»، إن «الفكرة كانت غريبة على واحدة ست، وأنا مبحبش حاجة تكسرني أو تقف قدامي طول ما هي صح ومبتغضبش ربنا»، مشيرة إلى أنها نجحت في اجتياز حاجز العمل في مجال للرجال فقط.

إيمان تعلم الرجال القيادة

وأضافت «مجدي»: «الرجالة لم يكن لديها مانع لتعلم قيادة السيارة من سيدة، بالإضافة إلى أنني أخرج بسيارتي الخاصة في مشاوير لخارج بنها، ولدي فريق عمل مميز، وبقدم خدمة مميزة وبأسعار رمزية».

وتابعت: «الأمور لم تقتصر على تعليم قيادة السيارات، بل أقدم أيضًا خدمات الزفاف وبعرف أعمل (حركات الزفة وبرقص العربية)، وبدخل العروسين في جو حلو»، مشيرة إلى أنها كانت تعمل في شركة قطاع خاص، وظروف الحياة دفعتها للخروج لسوق العمل، وأنشأت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وتلقت دعمًا من صفحات بنها، حتى ذاع صيتها.