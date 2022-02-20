هاني ضاحي خلال مؤتمر قنا: نقابة المهندسين حققت إيرادات مليار جنيه

قال النقيب هاني ضاحي، نقيب المهندسين، والمرشح على نفس المنصب في انتخابات 2022، ضمن قائمة «مهندسون في حب مصر»، إن النقابة العامة قامت بتصحيح المسار بتحويل الخسائر إلى زيادة الإيرادات إلى مليار جنيه في الموازنة الجديدة وذلك خلال الدورة الحالية، وملف الاستثمار وخاصة المشروعات التي تساهم فيها النقابة.

وتابع: «ونجحنا في ملف التعليم الهندسي، من خلال تخفيض أعداد المقبولين في التعليم الهندسي بنسبة 20%، وخاصة بعد وجود فائض كبير في أعداد الخريجين».

جاء ذلك خلال مؤتمر في نقابة المهندسين بقنا، مساء أمس السبت، في حضور المرشحين في قائمة «مهندسون في حب مصر» من مهندسي محافظة قنا.

وأضاف نقيب المهندسين، أن ملف الرعاية الطبية المتكاملة للمهندسين أنجزنا فيه من خلال التعاقد مع أفضل المستشفيات ومعامل التحليل ومراكز الأشعة.

ورحب محمود أبو زيد، نقيب المهندسين بقنا، نرحب بالنقيب هاني ضاحي، ونشكره على تذليل كل العقبات التواجه المهندسين، وحصول نقابة المهندسين بقنا على قطعة أرض في مدينة قنا الجديدة.

وقال اللواء هشام أبو سنة، رئيس نقابة المهندسين بالقاهرة، نتشرف بحضورنا اليوم في قنا مع نقيب المهندسين، إننا رشحنا نفسنا مرة أخرى على ما تم في الفترة السابقة، دون شعارات مزيفة، من خلال الإنجازات تتحدث عن نفسها، وقائمة «مهندسون في حب مصر» تقول الإنجازات بالمستندات وعلى أرض الواقع.

مضاعفة الموارد

وتابع: «مفيش طلب من النقابات الفرعية وإلا تم تنفيذه في صمت دون شعارات أو أكاذيب»، موضحا أن جميع الملفات تم فتحها وحلها بشكل جذري وذلك لخدمة المهندسين.

وقال المهندس، محمد ناصر، أمين صندوق النقابة، نشكر كل المهندسين الذين حضروا المؤتمر، إننا ضاعفنا الموارد خلال 4 سنوات الماضية، في كل النشاطات إسكان وأندية وغيرها.

5 معامل للتدريب

وقال المهندس حسن عبد العليم، نقيب المهندسين في السويس، أحد أعضاء القائمة، تمكنا تحويل عجز 222 مليون، إلى فائض، وهذا كان سبب مباشر في التكالب على النقابة والانضمام إليها، كما زودنا المعاشات 35٪.

وأضاف أننا نهتم بشباب المهندسين، مثل ما نهتم بشيوخها، كما وقعنا برتوكول مع شركة سيمنز، للتبرع بـ 5 معامل للتدريب، منهم معمل في أسوان، يخدم قنا والأقصر، ومعمل في الوادي الجديد، ومعمل في المنصورة، ومعمل النقابة العامة، ومعمل في السويس.