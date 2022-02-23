يبحث الجمهور عن موعد خروج سمير صبري من المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية، حيث إنه ما زال يعاني من مشكلة في الركبة تمنعه من الحركة، ودخل إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

موعد خروج سمير صبري من المستشفى

وكشف الناقد السينمائي طارق الشناوي، عن تطورات الحالة الصحية للفنان سمير صبري، مطمئنًا بقوله، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الفنان سمير صبري بخير، ولكنه يعاني من مشكلات بسبب التقدم في السن، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه يتمتع بصحة جيدة، ووعي كامل، وبكامل تركيزه.

ويتساءل الجمهور عن موعد خروجه من المستشفى، قال الشناوي بشأن ذلك الأمر، بعد الفحوصات المبدئية تبين أنه من المقرر خروج الفنان سمير صبري من المستشفى الأسبوع المقبل، في حال استقرار حالته.

تفاصيل خروج الفنان سمير صبري من المستشفى

وناشد «الشناوي» الجميع بعدم ترويج أي شائعات بخصوص الفنان سمير صبري، لأنه لا يريد تدهور حالته النفسية، مضيفا: «سمير صبري في حالة ذهنية وصحية جيدة، ويراجع اسكربتات شغله».

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، الكثير من الأخبار عن تعرض الفنان القدير سمير صبري لأزمة صحية شديدة، دخل على إثرها إلى المستشفى.

الفنان سمير صبري والعملية الأخيرة

وقد أجرى الفنان سمير صبري عملية جراحية في ركبته وتحتاج إلى وقت طويل، حتي يتم العلاج الطبيعي.

كان الظهور الأخير للفنان سمير صبري، خلال ندوته، التي أقيمت في معرض الكتاب مؤخرًا، وظهر فيها على كرسي متحرك، وكشف خلال الندوة عن إجرائه عملية جراحية في الركبة.