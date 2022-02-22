طارق الشناوي يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان سمير صبري: بكامل وعيه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، الكثير من الأخبار عن تعرض الفنان القدير سمير صبري لأزمة صحية شديدة، دخل إثرها إلى المستشفى.

وكشف الناقد السينمائي طارق الشناوي، عن تطورات الحالة الصحية للفنان سمير صبري مطمئنًا جمهوره عليه، وقال في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّه يتمتع بصحة جيدة، ووعي كامل، وبكامل تركيزة في كافة التفاصيل التي تدور حوله.

وأوضح الشناوي، خلال بث مباشر لصفحة جريدة «الوطن»، أنّ الفنان القدير يتمتع بحالة ذهنية وصحية جيدة، قائلًا: «أنا مش طبيب ولكن حابب أطمأن الناس بشكل عام تفاصيل الحالة الصحية للفنان سمير صبري، ولكن اللي أقدر أقوله إن سمير صبري في حالة ذهنية وصحية جيدة».

طارق الشناوي: سمير صبري بيراجع اسكربتات شغله

وتابع: «على الجانب الذهني سمير صبري بيراجع اسكربتات شغله، لأنه ليه حلقة الساعة 4 عصرا في محطة الأغاني اسمها ذكرياتي.. أنا شخصيا من أكتر الناس اللي بتابعها منذ 4 أو 5 سنوات، ونادرا ما في حلقة بتعدي مني، لأن كلها معلومات مهمة بيقولها سمير وبتأكد الحضور الذهني واليقظة العقلية اللي بيتمتع بيها سمير».

وعن تفاصيل عدم قدرته على الحركة، أشار «الشناوي»: «أيوة فيه مشكلة في الحركة شوية لأنه كان أجرى عملية جراحية في ركبته ودي بتستغرق وقت في العلاج الطبيعي وهيستغرق بعض من الوقت؛ ليعود سيرا على قدميه».

الظهور الأخير للفنان سمير صبري

كان الظهور الأخير للفنان سمير صبري، خلال ندوته، التي أقيمت في معرض الكتاب مؤخرًا، وظهر فيها على كرسي متحرك، وكشف خلال الندوة عن إجرائه عملية جراحية في الركبة.