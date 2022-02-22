«الصحة» تعلن ارتفاع معدلات الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل لـ85.2%

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، إذ بلغت معدلات الشفاء 85.2% بعد تسجيل الوزارة أمس 1239 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية.

اللقاحات أول الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

وطالبت وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، لافتة إلى أهمية الحصول على لقاح كورونا التي أصبحت أول الإجراءات الاحترازية، مشيرة إلى ارتداء الكمامات والبعد عن الزحام والحفاظ على التباعد الجسدي وعدم التكدس، مؤكّدة أنَّ الإجراءات الاحترازية سلاح فعال للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.

وناشدت وزارة الصحة المواطنين مجددًا الحرص على الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا مصر التابع لوزارة الصحة المصرية، وحجز التطعيم للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 70% من المواطنين بحلول الربع الثاني من العام الجاري والوصول الى المستهدف وتنفيذ خطة الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا وتحوراته المختلفة.

رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى

وطمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين بشأن توفير لقاحات كورونا المختلفة، ودعت المواطنين لعدم الخوف من القلق أو الذعر، لافتة إلى أنَّ اللقاحات هي الأداة الوحيدة التي تنجي من وفيات كورونا، موضحة أنَّ وزارة الصحة والسكان تستمر في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوي على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس واتخاذ كل الإجراءات الوقائية للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي.

وطالبت وزارة التموين المواطنين بالتواصل مع الوزارة على مختلف منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على كل مستجدات الفيروس وتلقي استفساراتهم المختلفة والإجابة عنها من مصادرها الرسمية.