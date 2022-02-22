تفاصيل الحلقة الـ20 من مسلسل أبو العروسة: عبدالحميد يزور حي الأسمرات

شهدت أحداث الحلقة الـ20 من مسلسل أبو العروسة تطورًا في الأحداث، إذ قرر عبدالحميد أن يزور حي الأسمرات مع صديقه ويشاهد المدن الجديدة التي جرى افتتاحها خلال الفترة الماضية.

أبرز أحداث الحلقة الـ20 من مسلسل أبو العروسة

وخلال أحداث الحلقة الـ20، فكر محمود حجازي في أمر العمل مع صديقته من الجامعة، وعرض الأمر على زوجته التي تجسّد دورها الفنانة ولاء الشريف، ولكنها رفضت عمله معها، كما اعتذر «داوود» لزوجته بعد أن نشبت بينهما مشاجرة كبيرة بسبب خسارة أمواله نتيجة الشراء أون لاين.

وعادت الحياة إلى طبيعتها كما كانت في منزل «عبدالحميد» الذي عانى أفراده من حالة حزن وضيق شديدة بسبب طلاق هاجر قبل حفل زفافها بيومين.

استطاع مسلسل «أبو العروسة» أنَّ ينال استحسان المتابعين منذ عرض أول حلقاته بالجزء الأول، مما دفع صناع العمل لتنفيذ جزء ثان ومن ثم الثالث، ويحقق نسب مشاهدة عالية بمجرد عرضه على القنوات الفضائية، ومنصة شاهد .

وللحفاظ على نجاح مسلسل «أبو العروسة» خلال عرض أحداث جديدة بموسم جديد، اختار صناع العمل ربط الأحداث بالموسمين السابقين التي تدور حول عائلة عبد الحميد بعد تقاعده.

معلومات عن مسلسل أبو العروسة

والمسلسل من بطولة سيد رجب، وسوسن بدر، ومحمود حجازي، وسيد رجب، وأحمد صيام، وديانا هاشم، وخالد كمال، وأسماء جلال، نانسي صلاح، نيرمين الفقي، وكارولين عزمي، ولاء الشريف، ومدحت صالح، ومن تأليف وإخراج هاني كمال، والذي استطاع أن يجمع بين نجوم الصف الأول ويحقق معهما نجاحاً كبيراً.

مسلسل «أبو العروسة 3»، يعرض أسبوعيًا من يوم السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة 8 مساءً، على شاشة «dmc»، وتعاد الحلقات في تمام الساعة 2 صباحًا، والإعادة الثانية تكون 12.30 ظهرًا.