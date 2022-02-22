«فودة»: زيادة الطاقة الاستيعابية لمطار شرم الشيخ الدولي إلى 10 ملايين راكب

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن مطار شرم الشيخ الدولي بدأ التجهيز لاستضافة قمة المناخ في نوفمبر المقبل، حيث يجري زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار، لتصل إلى 10 ملايين راكب سنوياً، بحلول شهر أغسطس المقبل.

مليار جنيه تكلفة أعمال تطوير مطار شرم الشيخ على مرحلتين

وقال محافظ جنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الثلاثاء، إن أعمال التطوير، بلغت تكلفتها مليار جنيه في المرحلتين، مشيراً إلى أن التطوير يتضمن توسعة صالة الركاب 2، بإضافة عدد 6 مناطق، بإجمالي مسطح 18 ألف متر مربع، شاملة أعمال الإلكتروميكانيك، وإنشاء محطة كهروميكانيك عملاقة، لخدمة التوسعات الجديدة، منها التكييف المركزي، ومنظومة إنذار الحريق، ونظام الصوت، ومنظومة المعلومات، وكذلك إضافة مناطق لخدمة الركاب، وتوسعة الأسواق الحرة والكافيتريات، وتطوير طريق الخدمة أمام الصالة 1 والصالة 2. وإضافة توسعة مناطق سيور الحقائب بصالات الوصول المحلي والدولي، وزيادة عدد كوانترات الجوازات للسفر والوصول الدولي.

ورشة عمل لتنظيم استضافة مؤتمر قمة المناخ

وقال محافظ جنوب سيناء إنه جرى عقد ورشة عمل في مدينة شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حيث جرى مناقشة خطة عمل تنفيذية لاستضافة مؤتمر قمة المناخ، والتي تتضمن عدة محاور بمشاركة مختلف القطاعات، ومنها الاتصالات والسياحة والصحة والنقل والطيران المدني والإعلام، بالإضافة إلى خطة الاستدامة للمؤتمر، والتي تهدف إلى خفض الانبعاثات الناتجة من أعمال المؤتمر، بجانب استدامة الأنشطة بالمحافظة.

وأشار «فودة» إلى أن هناك مبادرات جرى تنفذها علي أرض الواقع، منها مبادرة أكياس ورقية بديلاً للبلاستيك، لاستكمال مشروع المدينة الخضراء، بالإضافة إلى تطوير مشروع المخلفات الصلبة، عن طريق إحدى الشركات العالمية المتخصصة لإدارة مصنع المخلفات في شرم الشيخ.

«فودة» يلتقي مستثمري شرم الشيخ

وقال اللواء خالد فودة إنه عقد اجتماعاً مع عدد من المستثمرين بمدينة شرم الشيخ، لمناقشة دور الفنادق والمنتجعات السياحية في التحول إلى المدينة الخضراء، وجرى الاتفاق على التحول إلى الطاقة النظيفة، وتطوير الغرف الفندقية لاستقبال الوفود المشاركة في مؤتمر المناخ، الذي من المتوقع أن يشهد حضور أكثر من 30 ألف مشارك.

كما لفت المحافظ إلى أنه جرى تنفيذ مشروع معايير السعادة وأنظمة الإضاءة في «أيقونة السلام»، بالإضافة إلى منظومة الكاميرات لاستكمال المنظومة الأمنية، وقال إنه جرى رصد مبلغ 200 مليون جنيه لاستكمال باقي الأعمال.