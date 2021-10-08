غدا.. مطار شرم الشيخ يستقبل أولى الرحلات البريطانية بعد توقف لنحو عام

تبدأ شركة «إيزي جيت» البريطانية، غدا السبت، فى تسيير أولى رحلاتها إلى المدن السياحية بجنوب سيناء، بعد فترة توقف تعدت العام، بسبب جائحة كورونا، ووضع بريطانيا مصر ضمن قائمة الدول المحظور على البريطانيين زيارتها، وقال سيد الجابري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن مطار شرم الشيخ سيستقبل غدا السبت، أولى الرحلات البريطانية بعد قرار الحكومة البريطانية الشهر الماضى، بإزالة اسم مصر من قائمة الدول المحظور على مواطنيها زيارتها.

الجابري: أعداد السياح البريطانيين الوافدين لمصر سيرتفع بشكل تدريجى

وأضاف «الجابري»، لـ«الوطن»، أن الحركة السياحية الوافدة من بريطانيا لمصر ستسير بشكل تصاعدي وتدريجي، لافتا إلى أن شركات السياحة البريطانية ستسير بداية من غد السبت، نحو 20 رحلة إسبوعية إلى كل من الغردقة وشرم الشيخ، وأن عودة السياحة البريطانية هامة جدا لمصر حيث إن السائح البريطانى من ذوي الإنفاق المرتفع، كما ستسهم فى رفع مستوى الخدمة المقدمة للسياح بالفنادق.

الفنادق المصرية جاهزة لاستقبال السياح البريطانيين

ومن جهته قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن الفنادق المصرية جاهزة لاستقبال الحركة السياحية الوافدة من بريطانيا ومن دول العالم، خلال الشهور المقبلة، وذلك وفقا للنسبة التي حددتها وزارة السياحة لاستقبال الفنادق للنزلاء والمحددة بـ 70% من السعة الاستيعابية القصوى للفندق، مع التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أن عودة السياحة البريطانية لمصر هامة جدًا حاليا، حيث إن بريطانيا من بين الدول الـ 5 الأكثر إرسالا للسياح إلى مصر خلال السنوات الماضية، فضلا عن أن السائح البريطاني ليس سائحا موسميا، حيث يزور مصر طوال العالم، كما أنه سائح متنوع يزور المدن الشاطئية علاوة على المدن الأثرية والثقافية، لافتا إلى أن عودة تلك الرحلات تثبت للعالم أن المقصد السياحي المصري «آمن صحيا».