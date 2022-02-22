التموين: 3 ملايين طن توريدات قصب من المزارعين.. ونمتلك 3 أشهر احتياطي

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة علي المصيلحي، تخطي حجم توريد القصب من المزارعين والذي بدأ مع موسم الحصاد يوم 28 ديسمبر الماضي والمستمر حتى شهر أبريل المقبل، حيث تخطى 3 مليون طن قصب تسلمتهم شركة السكر للصناعات التكاملية التابعة للوزارة من المزارعين، من أجل انتاج السكر.

إنتاج 347 ألفًا و19 طن سكر

وتلقى المصيلحي اليوم، تقريرًا من شركة السكر للصناعات التكاملية عن حجم توريدات قصب السكر التي تسلمتها السكر حتى الآن، والذي بلغ 3 ملايين و394 ألفًا و36 طن قصب جرى توريده من المزارعين لصالح شركة السكر.

وأضاف تقرير شركة السكر للصناعات التكاملية، أنَ الشركة تنتج ما يتمّ توريده من القصب أول بأول، حيث بلغ حجم السكر الذي جى إنتاجه حتى الآن إلى 347 ألفًا و19 طن من السكر.

حجم الاحتياطي الاستراتيجي من السكر

فيما يتخطى حجم الاحتياطي الاستراتيجي من السكر 3 أشهر، طبقًا لما أعلنته وزارة التموين مسبقا ضمن حصاد انجازاتها عن عام 2021، فضلا عن اقتراب مصر اعلانها اكتفائها الذاتي من السكر بسبب تزايد الانتاج.

في سياق آخر، تضخ الشركة القابضة للصناعات الغذائية يوميًا 4 آلاف طن من السكر لمخازن الجملة على مستوى المحافظات والبالغ عددها 1500 مخزن جملة، وذلك من أجل سد احتياجات المواطنين من خلال ضخ مخازن الجملة لكميات السكر اللزمة لمنافذ صرف السلع سواء منافذ صرف البدالين أو منافذ صرف مشروع جمعيتي أو فروع المجمعات الإستهلاكية.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف التموين للمواطنين من خلال ما يقرب من 40 ألف منفذ بدال تمويني، و6 آلاف و700 ألف منفذ مشروع جمعيتي، فضلا عن ما قرب من 1300 فرع مجمع استهلاكي منتشر على مستوى الجمهورية لتوفير السلع للمواطنين سواء ببطاقة التموين أو السلع الحرة للمواطنين غير الحاملين للبطاقات التموينية.