مستثمرو السياحة: إنشاء شركة طيران خاصة سيرفع أعداد الوافدين إلى مصر

قال الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، يجب على القطاع السياحي والخاص، العمل على إنشاء شركة طيران خاصة منخفضة التكاليف، قادرة على جذب آلاف السياح من العديد من الدول الراغبة في تسيير رحلات إلى المقصد السياحي المصري، إلا أن طول المسافة بينها وبين مصر، وعدم وجود خطوط طيران مباشرة، حال دون تسييرها رحلات إلى المدن السياحية المصرية.

شركة الطيران ستسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر

أضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن إنشاء هذه الشركة، سيسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر بنسبة كبيرة، كما أنها تخلق تنوعا في الدول المصدرة للسياح إلى مصر بدلا من الاعتماد على عدد قليل من الدول، في إرسال السياح إلى مصر.

وأشار «عبد اللطيف»، إلى أن القطاع السياحي يقع في أزمة كبيرة، حال قررت إحدى الدول الرئيسية المصدرة للسياح لمصر، التوقف عن إرسال السياح للمقصد المصري لأي سبب من الأسباب، مثلما حدث عندما أوقفت روسيا رحلاتها لمصر، خلال الفترة من 2016، حتى أغسطس الماضي.

سياح أوكرانيا وروسيا يمثلون نحو 70% من أعداد الوافدين لشرم الشيخ

ولفت إلى ان دعوته لإنشاء شركة طيران خاصة، جاء في أعقاب الأزمة الأوكرانية الروسية، التي قد تهدد الحرب بينهما حال نشوبها، إلى تراجع الحركة السياحية الوافدة من البلدين إلى مصر، خاصة أن سياح أوكرانيا وروسيا، يمثلان نحو 70% من أعداد السياح الذين زاروا شرم الشيخ خلال الأشهر الـ6 الماضية.

وشدد «عبد اللطيف»، على ضرورة تنوع الأسواق المصدرة للسياح إلى مصر، بحيث لا تؤثر أية أزمة سياسية أو مشكلة اقتصادية، في أي دولة مصدرة للسياح، على معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

وأكد عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، أن 21% من المواطنين الأوكرانيين الذين سافروا للسياحة خلال العام الماضي، زاروا مصر، فيما قارب عدد السياح الروس الذين زاروا مصر منذ استئناف الرحلات خلال الربع الأخير من 2021 حتى الآن، نحو 800 ألف سائح، وهو ما يضع تخوفات لدى القطاع السياحي، من احتمالية تأثر القطاع بالحرب بينهما، ما يفرض العمل على فتح أسواق جديدة حاليا.