محافظ دمياط في تخرج دفعة «الفني الصحي للتمريض»: جزء من جيش مصر الأبيض

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، حفل تخرج دفعة عام 2021 من المعهد الفني الصحي للتمريض «جامعة المنصورة- فرع دمياط»، والمُقام مساء اليوم بنادي الحكمة بمدينة رأس البر، بحضور الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، والدكتور خالد خلف مدير مديرية التربية والتعليم.

تقدير أطقم التمريض

وهنأت محافظ دمياط الخريجات الجدد من المعهد، كما أعربت عن أصدق أمنياتها لهن بدوام التوفيق والسداد، وأعربت عن سعادتها بحضور أول حفل تخرج يقيمه المعهد، مؤكدة على تقديرها الشديد لاطقم التمريض، وأشادت بالدور الذي قدمه ولايزال يقدمه هذا القطاع خلال جائحة كورونا، وذلك باعتباره جزءا أساسيا من جيش مصر الأبيض.

ووجهت محافظ دمياط التحية لأوائل الدفعة، كما أعربت عن خالص تقديرها لأولياء الأمور لما بذلوه من جهد كبير مع بناتهم، كما توجهت بالشكر إلى مديرية الصحة وممثلى المعهد على ما يقدمونه من جهد لدعم المنظومة الطبية والقطاع الصحي بالمحافظة، مؤكدة على أن المحافظة حريصة كل الحرص على دعم الكوادر البشرية والمنظومة بأكملها.

دعم القطاع الصحي في جائحة «كورونا»

من جانبه، توجه الدكتور السيد عبد الجواد، بالشكر إلى محافظ دمياط على دعمها المستمر للقطاع الصحي، خاصة خلال جائحة كورونا، والذى ساهم وبشكل كبير فى استقرار الوضع داخل المحافظة، ووجود دمياط ضمن المراكز الأولى على مستوى الجمهورية فى تحقيق نسب المستهدف للتطعيم بلقاح فيروس كورونا، بتخطى عدد المليون جرعة، بالإضافة إلى دعم المستشفيات ووحدات العناية المركزة بها بأسرّة مجهزة، وأيضاً دعمها بالأكسجين الطبي.

كما استعرض مدير مديرية الصحة، مراحل التخرج من المعهد الفني الصحي للتمريض، بداية من الالتحاق بمدارس التمريض للبنات بدمياط وفارسكور والزرقا وكفر سعد، وأيضا مدرسة التمريض للبنين التى انطلقت هذا العام، وصولا إلى الالتحاق بالمعهد وإعداد كوادر جديدة من فنيي التمريض.