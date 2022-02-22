«أوسكار» أشهر جمل على شواطئ الغردقة.. صوره تجوب العالم

بعد أن ذاعت شهرته في جميع أنحاء العالم، وجابت صوره معظم البلاد، أصبح «أوسكار» أشهر جمل على شواطئ مدينة الغردقة، في محافظة البحر الأحمر، حتى أصبح من المعالم السياحية في الغردقة، يأتي إليه عشرات السائحين من مختلف الجنسيات، لالتقاط الصور التذكارية معه، حتى وضعته شركات السياحة ضمن برنامج جولة المدينة «سيتي تورز»، التي تنظمها شركات السياحة للسائحين للتعرف على معالم الغردقة السياحية.

«أوسكار» يعمل في السياحة منذ 12 عاماً

«أحمد الأسواني»، صاحب الجمل «أوسكار»، تحدث لـ«الوطن» قائلاً إن «أوسكار» يعمل في مجال السياحة منذ 12 عاماً، حتى أصبح صديقاً للسائحين، ويأتي إليه السائحون من مختلف الجنسيات، خصيصاً لالتقاط الصور التذكارية معه ومداعبته.

وأضاف أن «أوسكار» يستجيب لمداعبة السائحين الذين يتحدثون لغات أجنبية مختلفة، ولكن الجمل يمكنه استيعاب لغتهم وهم يشاورون له بالجلوس أو القيام، لالتقاط الصور التذكارية، وذلك لكثرة تردد السائحين عليه، ويوجهون إليه نفس الكلمات فبدأ يحفظها، ومن كثرة التقاط الصور التذكارية معه بداً يفهم الأوضاع ويعملها بنفسه.

وتابع «الاسواني» قائلاً إن الجمل «أوسكار» صوره جابت جميع أنحاء العالم، حيث استقبل عشرات السائحين من مختلف الجنسيات، من بيلاروسيا وأوكرانيا والمجر وصربيا ومولدفا ومقدونيا وسويسرا وبولندا ورومانيا والتشيك وألمانيا وفرنسا وروسيا وإيطاليا.

«أوسكار» ضمن البرنامج السياحي في الغردقة

ولفت «بشار أبو طالب»، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، إلى أن الجمل «أوسكار» يتواجد بصفة دائمة في مارينا السياحي بالغردقة، التي وضعهتا شركات السياحة ضمن برنامج رحلة «سيتي تورز»، التي تضم «شاطئ فلفلة، ومسجد الميناء الكبير، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، والمارينا السياحي، وسوق الخضار»، وعدداً من المعالم السياحية بالغردقة.

وأكد «أبو طالب»، في تصريحاته لـ«الوطن»، أن غالبية السائحين يحرصون على التقاط الصور التذكارية مع الجمل «أوسكار»، ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يسهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة الغردقة.

وأضاف أن الغردقة تستقبل آلاف السائحين يومياً، عبر عشرات رحلات الطيران القادمة من مطارات أوروبا، وأن نسبة الإشغالات بالفنادق والمنتجعات السياحية تترواح بين 40 إلى 50%، ومن المتوقع ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق بدايةً من شهر أبريل المقبل.