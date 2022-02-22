«الموسيقيين»: مكالمة حمو بيكا المسربة خضعت للمونتاج.. وورق «عنبة» سليم

كشف مصدر من داخل نقابة المهن الموسيقية، اليوم، عن أن المكالمة المسربة لمؤدي المهرجانات حمو بيكا يتم حاليا التأكيد من صحتها والإبلاغ عنها لكونها اتهاما صريحا لعدد من أعضاء النقابة بتلقي رشاوي مالية.

الموسيقيين لا تتلقي أموالا من أشخاص

أوضح المصدر، أن المكالمة خضعت للمونتاج لكي يصدر بعض الأمور التي يريد إيصالها للمستمعين، وهي دليل على سوء نية القائم بالتسريب، وهو أمر تظل وراءه النقابة لكي تعرف مصدره.

وأشار المصدر إلى أن الاتهامات التي جاءت في المكالمة المسربة غير صحيحة بالمرة، وأن ورق مؤدي المهرجانات عنبة لم يتم قبوله إلا بعد التأكد من صحته، والدليل على ذلك هو تقديم ذلك الورق للتجنيد، وحصل من خلاله على تأجيل.

منع حمو بيكا من الغناء

وعن حصول بعض الأعضاء على مبالغ مالية من مؤدي المهرجانات، نفى المصدر هذه الاتهامات، مؤكدا أن النقابة لا تحصل على أموال إلا من المنشأة القائمة على تنظيم الحفل.

يذكر أنه خلال الساعات الماضية، كانت هناك مكالمة مسربة بين حمو بيكا وأحد الصحفيين الذي حذف صوته منها، ويتحدث فيها بيكا بشكل تلقائي عن المشاكل التي واجهته في النقابة، وتعنت عدد من أعضائها ضده كما قام بتوجيه اتهام لعدد من الأعضاء بتلقي رشاوي من بينهم أحمد رمضان سكرتير عام النقابة، وهو الأمر الذي رفضه رمضان، وأعلن عن قيامه بتحرير بلاغ للنائب العام ضده.

كما أن مجلس النقابة، قرر التأكد من صحة المكالمة المسربة لكي يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي يحافظ من خلالها على صورته.