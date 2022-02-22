محمد صبحي: «المتحدة» مؤسسة لديها منهج.. وسنتعاون في تقديم مسرحيات واكتشاف مواهب

أعرب الفنان الكبير محمد صبحي عن سعادته بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية واستعداده لتقديم عدد كبير من الأعمال الفنية والدرامية خلال الفترة المقبلة.

وفي أول تصريح له بعد تعاقده مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ورئيس مجلس إدارتها حسن عبد الله، قال النجم الكبير محمد صبحي في بيان: «سعيد جدا بهذا التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لأنها مؤسسة لديها منهج في عملها، ونحن كنا علي تواصل وجلسات عمل كثيرة لأكثر من شهرين، وأنا دائما أكون مطمئنا وسعيدا مع الأشخاص الذين يهمهم الاختيار الذي أختاره فيما أقدم ويقدرونه».

محمد صحبي: المشروع قائم على مسرحيات طيلة العام

وأشار محمد صبحي إلى أن المشروع قائم علي إنتاج مجموعة مسرحيات خلال العام واكتشاف مواهب جديدة في التمثيل وتدريب أصحابها للعمل في تلك المسرحيات التي تنتجها الشركة ، وهناك مشاريع أخرى مازال الحديث فيها مفتوحا.

فيلم ومسلسل كوميدي لمحمد صبحي بعد اليعد

وأكد النجم محمد صبحي أنه سيدأ تنفيذ فيلم سينمائي بعد عيد الفطر المبارك، إضافة إلى مسلسل كوميدي يعود به للدراما التليفزيونية .

ويواصل الفنان محمد صبحي عرض موسم جديد من مسرحيته «نجوم الظهر» يوم 3 مارس، والمسرحية من تأليفه بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وإخراجه وبطولته بمشاركة الفنانين: سميرة عبد العزيز وعبد الرحيم حسن وجيهان قمري وندي ماهر وميرنا زكري وكمال عطية ورحاب حسين وحمدي السيد ورحاب الشناط وداليا حسن ومحمد سعيد ومايكل وليم ومحمد شوقي طنطاوي ومحمد يوسف ومصطفي يوسف ومنة طارق وانجيلكا وليلي فوزي ووليد هاني ومحمود أبو هيبة ، وديكور محمد الغرباوى، وتصميم أزياء مريام عدلي، والأغاني كتبها الشاعر عبد الله حسن ولحنها ووزعها الملحن شريف حمدان.