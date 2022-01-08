محمد صبحي عن تصريح «المايوه»: «مش ضد العري.. وهناك مهرجانات محترمة»

كشف الفنان محمد صبحي، اليوم، تفاصيل تكريمه في المملكة الأردنية الهامشية، موضحًا أنه لبّى الدعوة لحضور احتفال مئوية المملكة الأردنية الهاشمية: «حضورنا مئوية بلد عربي شقيق أقل شيء نقدمه له، والأردن مثال ونموذج للدولة العربية التي تحافظ على العلاقات بين الأشقاء ولم تخذلنا في أي وقت».

مبحضرش المهرجانات عشان معنديش مايوه

وعن التصريح المثير للجدل المنسوب له «مبحضرش المهرجانات أصلي معنديش مايوه»، أوضح صبحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج «كلام الناس» عبر قناة MBC مصر: «مقللتش من حد ومجرد دعابة، والموضوع لا يستحق من الإعلام المحترم أنه يتكلم فيه، دي حاجة فارغة».

وأكد أنه يهاجم أي مهرجانات تتخذ من الشكل، الأساس، وتتعدى المضمون، لكن هناك مهرجانات محترمة ما بين سينمائية ومسرحية وغيرها.

في اختراعات وخزعبلات ملهاش معنى وضد الذوق العام

وتابع: «أنا مش بقول إني ضد الملابس اللي فيها عُري، أنا بقول تبقى لايقة عليهم، لكن في اختراعات وخزعبلات ملهاش معنى وضد الذوق العام، ولو اتكرمت زي عادل إمام ومحمد هنيدي في أحد المهرجانات مكنتش هروح، واتعرض عليّ تكريم ورفضت، ومش بروح تكريم إلا لو كان هناك حيثيات للتكريم، ومش مستني حد يكرمني عشان أمدحه».

وفي وقت سابق، كرّمت وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار، والفنان محمد صبحي، خلال الاحتفال بمئوية المملكة الأردنية، بجامعة عمان الأهلية عن مجمل مساهماته في الأعمال الفنية.

وأعرب صبحي، عن سعادته بهذا التكريم، مؤكدًا أنه يعشق الأردن من الخريطة، لأنه من مواليد عام 1948، ويشعر بالذنب أنه وُلد وقت سلب فلسطين، التي عاش عمره مؤمنًا بقضيتها.