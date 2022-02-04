نقابة المهن التمثيلية: الفنان محمد صبحي قيمة فنية كبيرة

علقت نقابة المهن التمثيلية على الأزمة التي أثارتها تصريحات الفنان الكبير محمد صبحي، والتي أعلن فيها رفض المشاركة في حفل توزيه الجوائز joy awards الذي استضافته العاصمة السعودية، الرياض.

وأكدت النقابة على أن أعمال الفنان محمد صبحي جزء مهم من تاريخ الإبداع المصري، داعية إلى الكف عن أي تصريحات من شأنها أن تعكر هذه الحالة الفنية الرائعة.

وأضافت أها تتابع بكل إعجاب التطور الهائل في الحياة الفنية والثقافية في المملكة العربية السعودية الشقيقة وما له من أثر كبير في خدمة الإبداع والفن العربي. و«في إطار المتابعة تلاحظ لنا في الأيام القليلة الماضية وجود تصريحات بدأت من الفنان القدير محمد صبحي عضو النقابة وتلاها ردود أفعال بعضها كانت غاضبة من بعض الأشقاء»، وإذ يهم النقابة أن تؤكد:

أولا: أن الفنان محمد صبحي قيمة فنية كبيرة وأعماله جزء هام من تاريخ الإبداع المصري، ولا يمكن المساس بقيمته.

ثانيا: كل هيئة ثقافية إبداعية ترفيهية في أي دولة شقيقة وهي تضع سياساتها أو مسمياتها فهو أمر يجب احترامه من القدير، ولا يجب أن يكون تدخلا في هذا الشأن.

ثالثا: إن التقدير الذي يلقاه ويمسه الفنانون المصريون في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية أمر يدل على رقي وتقدير للفن والفنانين المصريين؛ وهو مقدر جدا من قبل النقابة.

رابعا: إن النقابة تدعو الجميع بروح وقيم الفن العربي إلى الكف عن أي تصريحات من شأنها أن تعكر هذه الحالة الفنية الرائعة التي يشهدها مجتمعنا العربي.

عاشت الفنون لتجمع الشعوب.