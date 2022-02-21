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«المتحدة» توقع بروتوكول تعاون مع محمد صبحي لإنتاج مجموعة من المسرحيات

اكتشاف مواهب جديدة وتدريبهم للعمل في مسرحيات تنتجها المتحدة

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الوطن
05:02 م | الإثنين 21 فبراير 2022
جانب من التوقيع

جانب من التوقيع

وقع حسن عبدالله رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية، بروتوكول تعاون مع الفنان محمد صبحي، لإنتاج مجموعة من المسرحيات.

كما يتضمن المشروع، اكتشاف مواهب جديدة في التمثيل، وتدريبهم للعمل في مسرحيات تنتجها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يأتي هذا، في إطار دعم الشركة المتحدة للمسرح المصري، الذي أثمر من قبل عن إنتاج أعمال مسرحية مع النجم أشرف عبد الباقي، وإنتاج أول مسرحية من بطولة ذوي الهمم «كنز الدنيا»

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