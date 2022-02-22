«الأكاديمية البحرية»: ننفذ مبادرة لتخريج كوادر جديدة للإعلام

قالت الدكتورة حنان يوسف، عميد كلية الإعلام بالأكاديمية البحرية ورئيس المنظمة العربية للحوار، إن كلية الإعلام بالأكاديمية تعمل على تنفيذ مشروع «سنة أولى إعلام» في السنة الأولى من الدراسة، من أجل كسر رهبة الكاميرا والتعامل مع المجتمع، لافتة إلى أنه في هذا العام فكروا في إضافة جزء مرتبط بالمجتمع في مادة مدخل الإعلام، وأطلقوا مبادرة «مصر الجديدة.. شباب بإعلام جديد» وعلى كل طالب اختيار مبادرة رئاسية، مثل حياة كريمة و100 مليون صحة وغيرها من المبادرات يقدمها الطلبة والطالبات في تقرير إعلامي سواء تليفزيوني أو إذاعي أو غيرهما.

نشاط الطلاب العملي منذ السنة الأولى

وأضافت «يوسف» خلال لقاء في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، أن الطلاب جمعوا البيانات وصوروا بأنفسهم ونفذوا أعمال المونتاج بأنفسهم، لافتة إلى أن الأكاديمية البحرية بقيادة الأستاذ إسماعيل عبدالغفار مهتمة بالطلاب ، وتتشارك مع المجتمع المدني، ويشارك الطلاب في أنشطة مجتمعية، ويعملون في وظائف مختلفة في الإعلام حتى في أثناء دراستهم.

تدريب الطلاب على الجانب العملي

وأكدت عميد كلية الإعلام بالأكاديمية البحرية ورئيس المنظمة العربية للحوار، أن الإعلام يجب أن يُظهر المبادرات المختلفة ويلعب دورًا مجتمعيًا، مؤكدة أنها تعلم طلابها أن الإعلام رسالة ويجب تقديمها للجمهور، متابعة: «الكلية تجمع بين النظر والعملي، لأن كل مقرر نظري يجب أن يكون له جانب عملي، والكلية تضم مزيجًا من الأكاديميين وخبراء في تقديم البرامج والصحفيين والإذاعيين».

وأوضحت: «طالب الإعلام لازم يمارس اللي بيدرسوا، هناك 48 مقررًا دراسيًا في الـ4 سنوات، وكل مقرر ضروري ينتج عنه منتج إعلامي، ودايما مرتبطين بالمجتمع المصري والعربي، ومثلا إمبارح تخرجت عندنا أول طالبة ليبية، ودعونا وزير التعليم العالي الأسبق ييجي يشوف بنت بلاده، ولجنة التحكيم كمان قيمت أداء الطلاب بأنه جيد رغم أنهم في السنة الأولى».