محافظ بني سويف يتفقد الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة»

وصف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بأنها المشروع الأضخم من نوعه، الذي يستهدف الريف وتحسين مستوى جودة حياة المواطن البسيط بالقرى، وهو ما يجسد الاهتمام الحقيقي من القيادة السياسية بمستوى معيشة المواطن البسيط ومتطلبات تحسين جودتها، مؤكداً على أهمية المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة، التي تستهدف تحقيق تنمية ريفية شاملة على مستوى قرى المحافظة، خاصةً بعد إدراج مراكز بني سويف والواسطى والفشن في المرحلة الثانية، ومن المقرر إدراج قرى مركزي إهناسيا وسمسطا في المرحلة الثالثة، فضلاً عن قرى ناصر وببا في بالمرحلة الأولى، حتى تغطي المبادرة كافة مراكز المحافظة، التي يبلغ عددها 7 مراكز.

المبادرة تهدف إلى تحقيق نقلة كبيرة بجميع الخدمات والقطاعات

وأشار محافظ بني سويف إلى توجيهات رئاسة مجلس الوزراء باستمرار متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة، لإحداث تطوير في كل التجمعات الريفية بالقرى المدرجة بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري، لتحقيق نقلة كبيرة في جميع الخدمات والقطاعات، منوهاً عن تكليفاته للجان المختصة من الأجهزة التنفيذية بمتابعة الشركات المنفذة للأعمال، وإعداد تقارير تشمل نسب التنفيذ والإنجاز، وتذليل المعوقات أولاً بأول، بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة لتحقيق أهداف المبادرة.

محافظ بني سويف يتابع مشروعات «حياة كريمة» بقرى مركز ناصر

جاء ذلك خلال زيارة محافظ بني سويف لمركز ناصر، اليوم الاثنين، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية بقرى المركز، والتي رافقها خلالها كل من الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة والسكان، ومحمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعلي يوسف، رئيس مركز ومدينة ناصر، والمهندس محمد ياسين، رئيس فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والمهندس عماد محمد محمود، وكيل وزارة الزراعة، بالإضافة إلى منسقي مؤسسة «حياة كريمة».

تفقد محافظ بني سويف، خلال الجولة، سير العمل في مشروع المجمع الخدمي لقرية «دلاص»، الذي يشرف على تنفيذه الجهاز المركزي للتعمير، ضمن 6 مجمعات خدمية يجري إنشاؤها بقرى «الحمام، واشمنت، ودنديل، وبهبشين، وبني عدي»، ويضم كل مجمع مركزاً تكنولوجياً لخدمة المواطنين، ومكتب بريد، ووحدة للتضامن الاجتماعي، ومكتب تموين، وشهر عقاري، لتقديم العديد من الخدمات المختلفة بطريقة حديثة ومميكنة داخل المبنى، توفيراً للوقت والجهد والتيسير على مواطني تلك القرى.

كما تابع المحافظ مستجدات الأعمال في مشروع إنشاء مجمع الزراعي بقرية «دلاص»، ويتضمن إنشاء جمعية زراعية، ووحدة بيطرية، وإرشاد زراعي، ومجمعاً لإنتاج وتصنيع الألبان، علاوة على تفقد سير العمل في مشروع إنشاء مركز طب الأسرة بالقرية، ضمن 17 مشروعاً يتم تنفيذها في قطاع الصحة، بهدف تقديم خدمة طبية ورعاية صحية متميزة لأهالي قرى الوحدة المحلية وتوابعها.

وتضمنت الزيارة تفقد المحافظ لأعمال توسعة مدرسة التعليم الأساسي، إحلال جزئي، وتنفذها الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بتكلفة تتجاوز 4 ملايين جنيه، على مساحة إجمالية 3054 متراً مربعاً، لتضيف 20 فصلاً دراسياً، ليصبح إجمالي عدد الفصول 29 فصلاً، وتشمل الأعمال إنشاء دورات مياه بنين وبنات، وغرف مدرسين ومجالات، وملعب، وغرف أدوات ونظافة وحراسة، وذلك ضمن أكثر من 20 مشروعا في قطاع التعليم بمركز ناصر، ما بين إنشاء جديد وتعلية وتوسعات وإحلال وتجديد.