وظائف في شركة الصرف الصحي.. الشروط والأوراق المطلوبة وطريقة التقديم

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الإسكندرية، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، عن حاجتها لشغل بعض وظائف «الهندسة - العلوم - فنيون - حرفيون»، للتعيين بعقود عمل.

التخصصات المطلوبة للتعيين في وظائف شركة الصرف الصحي

وأعلنت شركة الصرف الصحي، نوعية التخصصات المطلوبة للمتقدمين للتعيين، وهي كما يلي:

أولا: وظائف الهندسة: في تخصصات «كهرباء – ميكانيكا – مدني».

ثانيا: وظائف العلوم: في تخصصات «كيمياء - كيمياء حيوية – ميكروكيمياء- ميكرو بيولوجي».

ثالثا: وظائف الفنيين: جميع التخصصات.

رابعا: وظائف عمال حرفيين: تشغيل وصيانة محطات رفع ومعالجة.

الشروط المطلوبة للتعيين في وظائف شركة الصرف الصحي

وحددت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، عددا من الشروط المطلوبة لشغل بعض الوظائف للتعيين بعقود عمل، وهي كما يلي:

- ألا يزيد السن عن 30 عاما بالنسبة للمتقدمين لشغل الوظائف «الهندسة والعلوم».

- ألا يزيد السن عن 25 عاما بالنسبة للمتقدمين لشغل الوظائف «الفنية والعمال» وقت تاريخ نشر الإعلان.

- يشترط في المتقدم أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها.

- أن يكون المتقدم لشغل «وظيفة عامل» من الحاصلين على شهادة «محو الأمية أو الابتدائية أو الإعدادية».

- أن يكون المتقدم لـ«وظيفة فني» من الحاصلين على مؤهل «معهد فني صناعي أو دبلوم المدارس الفنية الصناعية».

- أن يكون المتقدم لـ«وظيفة مهندس» من الحاصلين على مؤهل «بكالوريوس هندسة» ومقيد في نقابة المهندسين.

- أن يكون المتقدم لـ«وظيفة كيميائي» من الحاصلين على مؤهل «بكالوريوس علوم» ومقيد في نقابة العلميين.

- يشترط في المتقدمين القبول بالعمل بنظام الورادي وفي الأماكن النائية.

– أن يكون من قاطني محافظة الإسكندرية بمناطق «أبوصير – الغربانيات – برج العرب القديمة – الجديدة – بهيج».

- يلتزم جميع المتقدمين بتقديم شهادة من الجهات الرسمية تؤكد عدم تعاطي المخدرات عند قبولهم العمل.

- أن يجتاز المتقدم الاختبارات التي تحددها الشركة «تحريري – عملي».

- تقدم الطلبات لمدة أسبوعين بدء من تاريخ النشر، ولن يلتفت إلى الطلبات التي سوف تقدم بأي طريقة أخرى.

الأوراق المطلوبة للتعيين في وظائف شركة الصرف الصحي

- أصل شهادة الميلاد وصورة منها.

- أصل شهادة الخدمة العسكرية وصورة منها.

- أصل شهادة المؤهل وصورة منها.

- أصل كارنيه النقابة وصورة منه بالنسبة للمتقدم لوظيفة «مهندس أو كيميائي».

- بطاقة الرقم القومي وصورة منها.

روابط التقديم لكل تخصص لوظائف شركة الصرف الصحي

- رابط لتقديم في وظائف الهندسة

https://forms.gle/9K218LGzyMJ8VyZu5

- رابط التقديم في وظائف العلوم

https://forms.gle/e5yZXDqvM96uptMY6

- رابط التقديم في وظائف الفنيين

https://forms.gle/Vki4fxd7enAVsta87

- رابط التقديم في وظائف العمال الحرفيين

https://forms.gle/6YqhHQzdEFSsEbxM8