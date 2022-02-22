السجن 5 سنوات لـ6 متهمين أصابوا شقيقين بعاهة مستديمة في الفيوم

قضت محكمة الفيوم المنعقدة بالدائرة الثالثة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار خالد محمد عبد السلام رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد محمد الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، ووكيل نيابة أحمد محمد منصور، وأمانة سر محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، بمعاقبة 3 أشقاء و3 آخرين من أبناء عمومتهم، لقيامهم باستعراض القوة، والتعدي على شخصين وإصابتهما بعاهة مستديمة، بالسجن 5 سنوات غيابياً، وذلك في القضية رقم 28297 جنايات مركز شرطة إطسا لسنة 2020 والمقيدة برقم 1265 كلي الفيوم.

المتهمون تعدوا على شخصين وأصابوهما بعاهة مستديمة

تعود تفاصيل الواقعة إلى 14 أكتوبر 2020 حينما تلقت مديرية أمن الفيوم، إخطاراً من مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بورود بلاغ باعتداء 6 أشخاص على شخصين آخرين ووجود إصابات بهما، واستعراضهم القوة.

أسماء المتهمين بإحداث عاهة مستديمة

وتبينّ أنّ وراء ارتكاب الواقعة كلا من «عبد الرحيم زكي عبد الرحيم، وأحمد عبد المنجي زكي عبد الرحيم زكي، وهاني عبد المنجي زكي عبد الرحيم، وعمرو عبد المنجي زكي عبد الرحيم، وأحمد عبد الرحيم زكي عبد الرحيم زكي، وزكي عبد الرحيم زكي عبد الرحيم زكي».

النيابة العامة توجه عدة اتهامات للمتهمين

ووجهت النيابة العامة عدة اتهامات للمتهمين، منها اتهام الثاني حتى الرابع بضرب المجني عليه «هاني صالح قرني»، عمداً بأن انهالوا عليه ضرباً باستخدام أدوات مواسير مياه، فأحدثوا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي، والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة، وذلك حال تواجد المتهمين الأول والخامس والسادس على مسرح الجريمة للشد من أزرهم.

استخدموا مواسير مياه لضرب المجني عليهما

كما أسندت النيابة للمتهمين الأول والثاني والخامس والسادس ضرب المجني عليه «محمود صالح قرني»، بأن انهالوا عليه ضرباً باستخدام أدوات مواسير مياه، فأحدثوا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة حال تواجد المتهمين الثالث والرابع على مسرح الجريمة للشد من أزرهم.

إحراز أسلحة نارية وذخيرة دون ترخيص

كما اتهمت النيابة المتهم الأول بإحراز وحيازة باقي المتهمين بغير ترخيص سلاحاً نارياً «بندقية خرطوش» وذخائر مما تستعمل على السلاح الناري آنف البيان، كما أحرز جميع المتهمين أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، مواسير مياه، دون مسوغ من الضرورة المهنية والحرفية.

استعراض القوة والتلويح بالعنف للمجني عليهما

وأضافت النيابة العامة، في أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، أنّ المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قِبل المجني عليهما، بقصد ترويعهما وفرض السطوة عليهما، وذلك بأن قام المتهم الأول بإطلاق أعيرة نارية من السلاح الناري محل الاتهام السابق، وإحراز باقي المتهمين للأدوات محل الاتهام السابق، وكان ذلك الفعل إلقاء الرعب في أنفسهما وتعريض أمنهما وسلامتهما للخطر، على النحو المبين بالتحقيقات، وبإحالتهما إلى المحكمة أصدرت حكمها المتقدم.