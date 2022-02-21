إحالة أوراق نجار بالفيوم للمفتي.. مُدان بالاعتداء على ابنة شقيقه حتى حملت سفاحا

أحالت محكمة جنايات الفيوم المنعقدة بالدائرة الثالثة، برئاسة المستشار خالد محمد عبد السلام رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد محمد الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، ووكيل نيابة أحمد محمد منصور، وأمانة سر محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، أوراق نجار مسلح اعتدى على ابنة شقيقه بدعوى علاجها من مس شيطاني، حتى حملت منه سفاحاً، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، على أن يتم النطق بالحكم فور ورود رد المفتي، وذلك في القضية رقم 13354 جنايات قسم أول الفيوم، والمقيدة برقم 1649 كلي الفيوم.

إصابة زوجته بإغماء فور النطق بالحكم

وأصيبت زوجة المتهم بالاعتداء على ابنة شقيقه، حتى حملت منه سفاحاً، ويدعى ت.إ، بحالة إغماء وسقطت أرضاً فور سماعها الحكم على زوجها بإحالة أوراقه للمفتي.

أسرة الطفلة تحرر محضراً بالواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى مطلع شهر مايو 2021، حينما تقدمت أسرة الطفلة التي لم تتجاوز الـ ١٧ عاماً ببلاغ في قسم شرطة أول الفيوم، ضد عمها شقيق والدها، يتهموه فيه باعتداءه عليها حتى حملت منه سفاحاً.

ادعى قدرته على علاج المس

وأفادت أسرة الطفلة، أنّ الطفلة كانت تعاني من إعياء شديد وإدعى عمها نجار مسلح، أنها مصابة بمس شيطاني وأنه قادر على علاجها منه بشرط أن يصطحبها معه إلى منزله لعدة أيام.

وضع لها المخدر في الطعام

وبالفعل ذهبت معه الطفلة التي أغدق عليها بالطعام والحلوى حتى وثقت به ثم دس لها مادة مخدرة في الطعام، ففقدت وعيها وإداركها فحسر عنها ملابسها، واعتدى عليها ثم أعادها لأسرته بحجة شفائها تماماً.

وفوجئت أسرة الطفلة بإصابتها بإعياء وبالذهاب للطبيب فوجئوا بحملها سفاحاً، واكتشفوا اعتداء عمها عليها خلال تواجده في منزله، فأبلغوا الشرطة التي عرضت المتهم على النيابة التي أحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.