جنايات الفيوم تؤجل محاكمة كوافيرة وعشيقها بتهمة قتل الزوج للشهر المقبل

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار خالد محمد عبد السلام رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد محمد الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، ووكيل نيابة أحمد محمد منصور، وأمانة سر محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، بتأجيل محاكمة كل من «ألفت.ك.ف»، 48 سنة، وعشيقها «رجب.م.م»، إلى دور الانعقاد المقبل من شهر مارس؛ لسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين، في تهمة قتل زوج المتهمة الأولى ليخلو الجو لعلاقتهما الآثمة، في القضية رقم 28964 جنايات مركز الفيوم، والمقيدة برقم 1711 كلي الفيوم.

حرضت عشيقها على قتل زوجها

وتواجه «ألفت» تهمة الاشتراك مع عشيقها في قتل زوجها المجني عليه، «عاطف.ف.ر»، 50 سنة، بأنّ حرضته واتفقت معه على التخلص من الزوج المخدوع، حيث أشعلت في نفس عشيقها جزوة الخلاص من المجني عليه، وقتله حتى يخلو الجو لهما، حيث وسوست له بضرورة التخلص منه، واتفقت معه على إتمام الجريمة، وأخبرته بمواعيد تواجد وخروج زوجها، وحدثت جريمة القتل بناءً على هذا التحريض.

خطة مُحكمة للتخلص من الزوج

ووضع العشيقان خطة مُحكمة للتخلص من الزوج، حيث استدرج العشيق الزوج الخمسيني الذي يعمل سائق تروسيكل، بأنّ طلب منه الذهاب معه إلى منطقة دمو لشراء بعض الأخشاب وإعادته مرة أخرى إلى قريتهم، واستدرجه إلى منطقة نائية بعزبة رأفت التابعة للوحدة المحلية لدمو بنطاق مركز الفيوم، وأخرج سكيناً من بين طيات ملابسه ثم هجم على الزوج خلال قيادته التروسيكل، وذبحه ثم طعنه عدة طعنات بالوجة والذراع الأيسر، وعندما تأكد من وفاته حمل جثة الزوج الخمسيني وألقاها في مجرى مائي بالقرية.

العثور على جثة الزوج مذبوحاً

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد العثور على جثة خمسيني مذبوحاً وملقى في مجرى مائي، وبجواره التروسيكل الخاص به، ومحفظته، وممتلكاته دون سرقة شيء منه.

فريق بحث يكشف غموض الواقعة

وتشكّل فريق بحث، والذي تمكن من كشف لغز الواقعة، وتبينّ أنّ وراء ارتكاب الجريمة، زوجة المجني عليه وعشيقها، وأنّهما تخلّصا منه ليخليا لعلاقتهما الآثمة، وجرى إحالتهما للنيابة العامة التي تولت التحقيق معهما، ثم أحالتهما إلى محكمة الجنايات.