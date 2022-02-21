نائب محافظ بني سويف: مواجهة التعديات عن طريق حلول وخطة عمل غير تقليدية

أكد السيد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، أن ملف إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة في مقدمة أولويات خطة المحافظة، بتوجيهات من المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، وتنفيذ تعليمات القيادة السياسية من خلال مواجهة كافة صور التعديات سواء في المهد أوالتعديات القائمة بالفعل عن طريق حلول وخطة عمل غير تقليدية «في إطار القانون» تستهدف تحقيق أفضل استفادة وحشد من كافة الجهود لكل الجهات المعنية.

مناقشة مستجدات ملف استرداد أملاك الدولة

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده نائب المحافظ بأعضاء اللجنة التي شكلها المحافظ للدفع بهذا الملف، وذلك بحضور اللواء جمال مسعود السكرتير العام، وأحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة ورؤساء الوحدات المحلية السبع ومسؤولي جهات الولاية من الأوقاف والزراعة والكهرباء والسكة الحديد والري، وممثلين عن لجنة استرداد أراضي الدولة، وتمت مناقشة مستجدات ملف استرداد أملاك الدولة ومواجهة كافة صور التعديات ضمن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا المجال.

حملات الموجة الـ 19 لإزالة التعديات

وخلال الاجتماع تمت استعراض مستجدات سير العمل في حملات الموجة الـ 19 لإزالة التعديات التي يتم تنفيذها، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

حيث تم التأكيد على سرعة الانتهاء من إزالة كافة حالات التعدي البسيطة في أقرب وقت، مع التوصيف الدقيق لنوع الإزالات حتى يتسنى للجهات التنفيذية والأمنية المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها، مع التركيز على إزالة حالات التعدي في المهد قبل تفاقمها والتي لا تستلزم استصدار قرارات إزالة، وذلك من خلال التنسيق بين جهات الولاية والأجهزة التنفيذية المعنية، بالإضافة إلى تكليف جهات الولاية بالتنسيق مع أجهزتها المركزية فيما يخص حالات الإزالة الشديدة.