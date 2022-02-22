الناتو: روسيا تستعد للحرب.. وسندعم أوكرانيا عسكريا وسياسيا وماليا

أكد ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، أنه يشدد على احترام وحدة أوكرانيا وسلامة أراضيها، ويرى أن ما أقدمت عليه روسيا يُعد خرقًا للقانون الدولي، قائلًا: «ملتزمون بالدفاع عن حلفائنا، وسندعم أوكرانيا سياسيًا وعسكريا وماليا وندعو في الوقت نفسه روسيا للمضي بطرق دبلوماسية».

وشدد الأمين العام للناتو على أنه يحذر من عواقب وخيمة في حال اعتداء روسيا على أوكرانيا.

روسيا تخطط لشن عملية واسعة ضد أوكرانيا

وأضاف «ستولتنبرج»، خلال مؤتمر صحفي، أن كل المؤشرات تظهر أن روسيا تخطط لشن عملية واسعة ضد أوكرانيا، فهناك قوات روسية تحركت إلى منطقة دونباس، كما أن حلف الناتو سيزيد حضوره في أوروبا الشرقية إذا كان ذلك ضروريا، فضلًا عن أن الحلفاء سيواصلون تقديم الدعم لأوكرانيا.

الناتو يطالب روسيا بالتراجع وخفض التصعيد

ودعا الأمين العام لحلف الناتو، روسيا للتراجع وخفض التصعيد، مرحبًا بالعقوبات الاقتصادية التي أعلنت عنها العديد من دول الحلف: «وضعنا قواتنا في أوروبا على أهبة الاستعداد».