ضبط سائق وضع لافتة «خادشة للحياء» في بورسعيد: سيدة أبلغت عنه

ألقت الأجهزة الأمن في محافظة بورسعيد القبض على سائق سيارة أجرة لنقل الركاب «ميكروباص»، لقيامه بوضع عبارات «خادشة للحياء العام» على سيارته، ما أثار حالة من الغضب بين أهالي المحافظة.

وقامت إحدى السيدات بالتقاط صورة للافتة التي تحمل عبارة، ونشرها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وسرعان ما تداولتها العديد من الصفحات الأخرى الخاصة بأبناء بورسعيد.

الأهالي يطالبون بالتصدي للافتات تحمل إهانة للمرأة

وطالب أهالي بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية ضد السائق، مشيرين إلى أنه يوجد لافتات تحمل إهانات للمرأة، ويجب على رجال الأمن ببورسعيد التصدي ومنع وإزالة هذه اللافتات.

لافتات وتسجيلات وعبارات تحرش وإهانة للمرأة من بعض السائقين

وعلقت «فاطمة مطر» على الصورة بقولها إنها تستخدم الميكروباص كوسيلة مواصلات لقضاء مشاويرها، وإنها رصدت لافتات مسيئة للمرأة، بالإضافة إلى عبارات يرددها سائقي الميكروباصات، منها «عدلها واللي معاه مرة يبدلها»، مشيرةً إلى أنها دخلت في مشادة مع سائق «ميكروباص»، بعد قيامه بترديد هذه العبارة، التي اعتبرت أنها تحمل «إهانة للمرأة».

وأضافت أنها رصدت تسجيلات لأحد الشيوخ، يقوم ببعض سائقي الميكروباص بتشغيلها، منها ما يدعو إلى منع خروج المرأة من المنزل حتى لا تجلب للأسرة العار، بالإضافة إلى تعمد بعض السائقين إهانة المرأة أثناء قيادتها للسيارة، وهي تسير بجواره.

وطالبت «مطر» الجهات المختصة بالتصدي لجميع أشكال التحرش بالمرأة، أو التحرش بها، سواء لافتات أو تسجيلات أو بالتراشق بالألفاظ.

ضبط السائق بتهمة «خدش الحياء العام»

وأكد مصدر مسؤول بإدارة مرور بورسعيد لـ«الوطن»، قبل قليل، أنه تم إلقاء القبض على السائق، والتحفظ على السيارة، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، مشيراً إلى أنه تم توجيه تهمة «خدش الحياء العام» للسائق، وتصل عقوبتها إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور، بالإضافة إلى غرامة يحددها القاضي، وإزالة اللافتة المسيئة.

ضبط سائق «موتوسيكل» كتب عليه «اشطفها»

وأشار المصدر إلى أنه تم أيضا، ضبط سائق «موتوسيكل»، يضع لافتة مكتوب عليها «اشطفها»، وأوضح أنه صدرت مؤخراً توجيهات من اللواء محمد المصري، مدير إدارة مرور بورسعيد، إلى رجال الإدارة، بتمشيط المحافظة وتكثيف الحملات المرورية على السيارات والميكروباصات والموتوسيكلات، لإزالة اللافتات المسيئة والخادشة للحياء.