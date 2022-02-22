إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالغربية

شهد طريق بسيون - طنطا، بمحافظة الغربية، حادث سير بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، ما أسفر عن انقلاب الميكروباص، وإصابة 10 أشخاص بكدمات وجروح، ونقلوا إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة، بورد بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وملاكي على طريق «طنطا - بسيون» بالقرب من مدخل كفر الشوربحي، مركز بسيون، ووجود مصابين.

7 سيارات إسعاف لنقل المصابين

وانتقلت القيادات الأمنية وسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ، وتبين إصابة 10 أشخاص في تصادم سيارة ميكروباص وملاكي على طريق «طنطا - بسيون» بالقرب من مدخل كفر الشوربجي، ودفع مرفق الإسعاف بـ7 سيارات لنقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

وكلفت النيابة إدارة البحث الجنائي بسرعة إجراء التحريات، حول ظروف وملابسات الواقعة، وبيان سبب الحادث ومعرفة حالة المصابين، ورفع حطام الحادث.

أسماء المصابين

وأعلنت مديرية الصحة أسماء المصابين وهم: «آمال محمد حبيب 25 سنة، علي عبدالسميع علي 58 سنة، إسلام أحمد كامل 18 سنة، من طنطا، وأميرة محمد أبو علي 33 سنة، ومحمد فرحات جاد إبراهيم 48 سنة، وخيرية شحاتة غانم 46 سنة، محمد خليفة محمد خضر 40 سنة، محمد فوزي رضوان 45 سنة، منيل هوشات، من بسيون، وعبدالله عبدالمنعم فراج 45 سنة، وبسمة إبراهيم حافظ 37 سنة، من طنطا، وجارٍ توفير الرعاية الطبية اللازمة لهم.