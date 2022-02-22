الرئيس الروسي لـ«أوكرانيا»: لا نقبل بإبادة جماعية في دونباس

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، إن القيادة في كييف لا تعتزم تنفيذ اتفاقيات مينسك، كما أن روسيا لا يمكن أن تقبل بإبادة جماعية في دونباس، موضحًا أن موسكو وقعت اتفاقيات مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك على تقديم الدعم العسكري اللازم، إذ إن روسيا لا يمكنها أن تقبل بجرائم إبادة جماعية ضد سكان دونباس.

السلطات الأوكرانية تقضي على اتفاق مينسك

وأضاف «بوتين»، أن اتفاق مينسك مات قبل وقت طويل من قرار روسيا بالاعتراف بدونيتسك ولوغانسك، وبالتالي فإن اتفاق سلام مينسك لم يعد موجودا، ويرى أن السلطات الأوكرانية هي التي قضت على اتفاق مينسك، وموسكو دعت بشكل دائم لحل أزمة شرقي أوكرانيا عبر المفاوضات، معربًا عن أمله في أن تسوي أوكرانيا ودونيتسك ولوغانسك خلافاتها.

تخلي أوكرانيا عن طموحاتها بالانضمام للناتو

ورد الرئيس الروسي، على سؤال عن استخدام محتمل للقوات في دونباس، بأن موسكو تنفذ التزاماتها إذا اقتضت الضرورة، وأن أفضل قرار يمكن لأوكرانيا اتخاذه هو التخلي عن طموحاتها بالانضمام لحلف شمال الأطلسي، كما يتعين على أوكرانيا نزع سلاحها، مؤكدا أن حديث أوكرانيا عن الطموحات النووية يستهدف روسيا ووصلتنا الرسالة، والتحركات المحتملة للجيش الروسي في دونباس تعتمد على الوضع على الأرض.