بوتين يأمر بـ«حفظ السلام» في دونيتسك ولوجانسك.. وأوكرانيا ترسل تعزيزات

قالت وكالة رويترز إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر ببدء عملية حفظ سلام في منطقتي دونيتسك ولوجانسك بشرق أوكرانيا.

وكان بوتين قد اعترف بالجمهوريتين الانفصاليتين، وكلاهما تسيطر عليهما القوات الانفصالية الموالية لروسيا، وطلب من وزارة الدفاع الروسية توقيع اتفاق مع جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك يضمن التدخل لحمايتها وحفظ السلام.

من جهة أخرى، توقعت وزارة الدفاع الأمريكية تقدم قوات روسية باتجاه المناطق الانفصالية التي اعترفت بها روسيا، بحسب شبكة فوكس نيوز الأمريكية.

أمريكا تجدد دعمها.. و«الدفاع الأوكرانية» ترسل تعزيزات

ومن جانبه، تحدث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارك ميلي، مع القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، وأوضح الدعم الثابت لأوكرانيا، كما جدد تأكيده على سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، وأكد أن أوكرانيا شريك لحلف شمال الأطلنطي، وردا على الإجراءات الروسية، أرسلت وزارة الدفاع الأوكرانية تعزيزات عسكرية إلى دونباس وطلبت من المواطنين عدم تصوير وتناقل مقاطع فيديو لتحركات الجيش الأوكراني لأن ذلك سيساعد «الأعداء» على حد وصف إعلانها.

بوتين تحرك بسرعة واعترف باستقلال الانفصاليين

وقالت وكالة أسوشيتدبرس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحرك بسرعة للاعتراف باستقلال المناطق الانفصالية في شرق أوكرانيا، في إطار تحدي الغرب وسط مخاوف من الغزو الروسي لأوكرانيا، وبعد عرض زعماء الجمهوريات الشعبية الانفصالية الأوكرانية الموالية لروسيا على التلفزيون الروسي وهم يناشدون بوتين الاعتراف بهم كدول مستقلة، ترأس بوتين اجتماعًا في الكرملين أيد فيه فريق من كبار المسؤولين الروس هذه الخطوة.

وبعد ساعات، تحدث بوتين في خطاب متلفز ثم ظهر على التليفزيون وهو يوقع مراسيم الاعتراف، ومثلت تلك الخطوة السريعة التي اتخذها بوتين تغييراً حاداً في مسار الكرملين، الذي كان يأمل في الماضي في استخدام اتفاقية السلام لعام 2015 بوساطة فرنسا وألمانيا لجعل مناطق الانفصاليين في أوكرانيا تكتسب المزيد من القوة داخل البلاد لإحباط محاولتها الانضمام إلى عضوية الناتو، ولكن لم تنجح الإستراتيجية، لأن معظم الأوكرانيين استاءوا من الصفقة باعتبارها خيانة للمصالح الوطنية وتوقف تنفيذها.