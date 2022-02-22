وظائف خالية في «المصرية للاتصالات» بمرتبات مجزية.. الشروط وكيفية التقديم

يبحث الكثير من الشباب الراغبين في العمل عن الوظائف الخالية بمختلف المؤسسات والجهات، سواء كانت حكومية أو خاصة، على أن تكون تلك مناسبة لمؤهلاتهم الدراسية، ما جعل الشركة المصرية للاتصالات وظائف خالية للخريجين فقط، والحاصلين على مؤهل عالي، للعمل بعدد من الوظائف المختلفة.

وترصد «الوطن» خلال هذا التقرير الوظائف الخالية المطلوبة في الشركة المصرية للاتصالات، والشروط المطلوبة وخطوات التقديم على الوظائف، وفق إعلان الشركة، وهي:

الوظائف الخالية المطلوبة في المصرية للاتصالات

1- وظيفة Call Center Agent Billing Account، للعمل في سنترال الدقي براتب 3000 جنيه.

2- وظيفة Call Center Agent GSM Account، للعمل في سنترال للعمل في سنترال الحي السادس في مدينة نصر، براتب 3500 جنيه.

3- وظيفة Technical Support Agent، العمل متاح في جميع المحافظات، بمرتب يصل إلى 4 آلاف جنيها.

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف حاصل على ليسانس حقوق، ويحق له القيد بجداول نقابة المحامين.

- أن يكون شاغل لمستوى الأول تخصصيه.

- تحقيق مستوى اللغة الإنجليزية بما يتناسب مع متطلبات الوظيفة.

- ألا يقل تقرير تقييم الآداء لآخر عامين عن B.2.

- القدرة على القيادة والتوجيه وحل المشكلات وإدارة الأزمات.

- إجادة العمل تحت ضغط وحسن التعامل مع الآخرين.

- أن يحصل المتقدم على موافقة جهة العمل قبل التقدم للوظيفة.

خطوات التقديم لـ الوظائف الخالية في المصرية للاتصالات

- يقوم الراغب في التقديم للوظائف الخالية في الشركة المصرية للاتصالات باستيفاء النموذج الخاص بالتقدم للإعلان، وتسليمه لإدارة آداء الموارد البشرية للقطاعات المركزية بمبنى المصرية للاتصالات في القرية الذكية.

- كما يمكن الاتصال على الرقم للاستفسار عن الوظائف، وطريقة التقديم المناسبة على الرقم 31315456.