وظائف من «الشباب والرياضة» بمرتبات تصل لـ7 آلاف جنيه.. تعرف على الشروط

أعلنت الإدارة العامة للمشروعات بوزارة الشباب والرياضة، عن التعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر، عن مجموعة من الوظائف الشاغرة لدى بعض المؤسسات، شرط توافر مجموعة من الشروط والمؤهلات.

يوم توظيفي مفتوح بمركز شباب حلمية الزيتون

وتطلب مطاعم «بافلو برجر» وظائف «مدير فرع، مساعد مدير فرع، كول سنتر، عامل مخزن، شيف كريب، شيف بيتزا، مندوب توصيل»، على أن يكون العمل في داخل محافظة القاهرة، والحد الأقصى للسن 35 عامًا، ذكور وإناث، كما يشترط تحديد موقف الخدمة العسكرية للذكور.

المؤهلات المطلوبة لكل وظيفة

- مؤهل عالي لوظيفه مدير الفرع ومساعد مدير فرع

- مؤهل عالي أو طلبة (طلبه كليات أو معهد) وظيفه الكول سنتر.

- دبلوم للمندوب والشيف.

- ابتدائية لوظيفه عامل المخزن.

الراتب المقدم لكل وظيفة

راتب الكول سنتر 2500 جنيه + بونص.

- راتب مدير الفرع 7000 جنيه + بونص.

- راتب مساعد مدير فرع 6500 جنيه + بونص.

- راتب عامل المخزن 2650 جنيه.

- راتب مندوب التوصيل 2000 جنيه.

- راتب الشيف 4500 جنيه.

موعد ومكان التنفيذ

مركز شباب حلمية الزيتون -91 شارع سليم الأول حلمية الزيتون، يوم السبت 26 فبراير 2022 من الساعة 10 ص إلى الساعة 3 م.

وللتقديم يرجى ملء الاستمارة من خلال الرابط، أو التسجيل مباشرة علي منصة توظيف مصر بالدخول على اللينك من هنــا، والحضور مباشرة في الموعد والعنوان المحدد.

كما أعلنت الشباب والرياضة، عن اليوم التوظيفي المفتوح بمركز شباب حلمية الزيتون لشركة «فاتورة»، لوظائف مندوبي مبيعات لتسويق تطبيق فاتورة، ومشرف مبيعات، على أن يكون العمل داخل القاهرة، ‎ذكور واناث، بشرط الحصول على مؤهل متوسط على الأقل، وأقصى حد للسن 35 عاما، وأخيرا تقديم موقف محدد من الخدمة العسكرية للذكور، ورواتب تصل لـ 6000 جنيه (3500 جنيه ثابت +2500 جنيه عمولة مبيعات).

كما يشترط في المتقدم لوظيفة مشرف المبيعات وجود خبرة في المبيعات 10 سنوات أو خبرة 4 سنوات كمشرف مبيعات، على ألا يزيد السن عن 45 عامًا.

موعد ومكان التنفيذ

مركز شباب حلمية الزيتون، 91 شارع سليم الأول، حلمية الزيتون، يوم السبت 26 فبراير 2022 من الساعة 10 ص إلى الساعة 3 م.

للتقديم يرجى ملئ الاستمارة و الحضور مباشرة في الموعد والعنوان المحدد من هنــا، أو التسجيل مباشرة علي منصة توظيف مصر من هنــا.