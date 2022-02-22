وظائف شاغرة في مصرف أبوظبي وبنك HSBC.. شروطها وتفاصيلها

أعلن كل من بنك HSBC ومصرف أبوظبي الإسلامي عبر موقع «لينكد إن»، عن توافر مجموعة من الوظائف الشاغرة التي تتطلب عدد من المهام والمسؤوليات فضلا عن شروط يجب توافرها في المتقدم للوظيفة، والتي تستعرضها «الوطن» في ضوء الأخبار الخدمية اليومية التي يبحث عنها القاري على مدار الساعة والمتعلقة بحركة الوظائف والبحث عنها وتحديدًا التي تتوفر في البنوك الحكومية أو العاملة في القطاع المصرفي المصري

وظائف بنك HSBC

نوه بنك HSBC عن توافر 3 وظائف خالية وجاء تفاصيلها على النحو التالي:

1- وظيفة مدير الصحة والسلامة

- مؤهل الصحة والسلامة المناسب على ما يعادل دبلوم NEBOSH (المملكة المتحدة).

- عضوية كاملة في هيئة سلامة مهنية معترف بها.

- خبرة في ضمان الامتثال لمعايير السلامة المعترف بها على سبيل المثال OHSAS 18001.

- خبرة في إنشاء وإدارة استراتيجية للصحة والسلامة في حجم مماثل من المنظمة، مع تغطية جغرافية وقيمة عالية للعلامة التجارية.

- القدرة على تحسين الامتثال للصحة والسلامة وتقليل حوادث الصحة والسلامة داخل شركة كبيرة وعبر مواقع متعددة.

2- وظيفة مدير العقارات والمعاملات

- خبرة كبيرة في إدارة معاملات CS والمحافظ التشغيلية.

- إثبات القدرة على إدارة العديد من المشاريع المتعلقة بالعقارات بنجاح مع تقديم نتائج جيدة في الوقت المناسب.

- فهم جيد لمنصات التكنولوجيا المتاحة لإدارة العقارات والخبرة في التحول والنشر.

- خبرة في إدارة قضايا الموردين وأصحاب المصلحة.

- مهارات ممتازة في التعامل مع الآخرين وإدارة الأفراد.

- مهارات قوية في التنظيم والتخطيط وإدارة المشاريع.

- القدرة على إعداد العروض التقديمية عالية المستوى وملخصات المشروع لكبار المديرين التنفيذيين.

3- وظيفة مدير إدارة العمليات

- مستوى عالٍ من الدافع الشخصي والتحفيز لضمان تقديم مجموعة واسعة من المخرجات في وقت واحد عبر HSBC.

- تجربة مثبتة للتفاعلات الإيجابية والصعبة مع أصحاب المصلحة.

- قدرة مثبتة على التعبير عن القضايا بإيجاز وبلغة بسيطة لدعم تحليل المشكلة.

- مهارات قوية في العلاقات الشخصية والتواصل مع قدرة مثبتة على التواصل بفعالية وثقة على جميع المستويات عبر المجموعة.

- قدرات مثبتة في العمل عبر الثقافات.

- مهارات اتصال ممتازة، شفهية وكتابية على حد سواء، مع القدرة على بناء العلاقات عبر التواصل والتأثير والتفاوض بفعالية على جميع المستويات عبر المنظمة.

- للتقديم السريع على الوظيفة يتم ذلك من خلال موقع البنك عبر «لينكد إن».

وظائف في مصرف أبو ظبي الإسلامي

كما أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن حاجته لوظيفة ADI Consumer Finance - مدير أول لمنتجات الأصول وشروطها كالتالي:

- درجة جامعية.

- 9 سنوات من الخبرة، مع خبرة في إدارة المحافظ وتطوير المنتجات والمبيعات وإدارة الشراكة.

- خبير في التكنولوجيا الرقمية.

- مهارات تفاوض قوية.

- مهارات اتصال عالية.

- مستوى عالٍ من الحساب لتقييم المعلومات المالية الإحصائية المعقدة.

- المبادرة والاستباقية.

- معرفة إقراض المنتجات والخدمات.

- للتقديم السريع على الوظيفة يتم ذلك من خلال موقع البنك عبر «لينكد إن».