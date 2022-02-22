بايدن: أمريكا ستفرض عقوبات على روسيا.. وسنواصل مساعدة أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ منطق القوة للسيطرة على أراض أوكرانية، وأعلن في كلمته بمؤتمر صحفي منذ قليل أن الولايات المتحدة الأمريكية ستفرض عقوبات على روسيا، كون الغزو الروسي ضد أوكرانيا يتطلب ردا حاسما من المجتمع الدولي.

بايدن : سنفرض عقوبات على النخبة الروسية

وأوضح «بايدن»، أن الرئيس الروسي بوتين بدأ عملية الغزو على أوكرانيا، وسنفرض عقوبات على النخبة الروسية وعائلاتها، مؤكدًا أن روسيا ستدفع ثمنا باهظا إذا ما واصلت سلوكها، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل تقديم المساعدات الدفاعية لأوكرانيا، كما أوضح أن روسيا تحركت دون شك الآن ضد أوكرانيا بإعلانها الاعتراف بالانفصاليين شرقي أوكرانيا