وزير الدفاع الأمريكي: «على بوتين تجنب خيار الحرب الشاملة»

دعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بضرورة تجنب خيار الحرب الشاملة، موضحًا في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تجنب توسع النزاع في الأزمة الأوكرانية، وذلك حسبما ذكرت قناة «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل لها منذ قليل.

4 موجات لتمدد حلف الناتو

ومن ناحية أخرى، ذكر السفير عزت سعد، مساعد وزير الخارجية السابق، أن الأزمة الأوكرانية تّكمن في أنه كان هناك اتفاقا ينص على أن حلف شمال الأطلنطي لن يتمدد شرقًا على حساب دول الاتحاد السوفيتي، ومنذ عام 2000 إلى 2020 حدثت 4 موجات لتمدد حلف الناتو؛ منها دول البلطيق وسلوفينا وسلوفاكيا وشمال مقدونيا.

روسيا أصبحت قوة إقليمية متراجعة منذ عام 1991

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويُعرض على قناة «صدى البلد»، أن التوتر والتصعيد القائم والممتد منذ نوفمبر 2021 بين روسيا وأوكرانيا له علاقة أساسية بوجهة النظر الروسية بشأن انتهاء الحرب الباردة، إذ أن روسيا أصبحت قوة إقليمية متراجعة منذ عام 1991 وحتى تولي فلاديمير بوتين الحكم في 1999.

وأوضح أن آخر ما يمكن أن يفعله الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ضد روسيا، هو سلاح العقوبات، ومن الممكن أن تشمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والدائرة المحيطة به، كما أن إدانة الأوروبيين لاعتراف روسيا بانفصال مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا أمر طبيعي، وكانت هناك ردود قاسية من بعض العواصم الأوروبية.