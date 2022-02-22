اهتمام عالمي بحوار بوتين ورئيس مخابراته في اجتماع مجلس الأمن القومي الروسي

حظي الحوار القصير الذي دار بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس جهاز المخابرات الروسية الخارجية، سيرجي ناريشكين، أمس، في اجتماع مجلس الأمن القومي الروسي، باهتمام إعلامي وسياسي واسع، وسط محاولات لتحليل الهدف من الحوار، وما يمكن أن يشير إليه بشأن مخططات روسيا تجاه أوكرانيا.

حوار محرج بين بوتين ورئيس مخابراته بسبب سؤال مفاجئ

ووصفت قناة العربية الحوار الذي دار بين بوتين ورئيس مخابراته بالمحرج، وذلك تحت عنوان «شاهد.. حوار محرج بين بوتين ورئيس مخابراته بسبب سؤال مفاجئ».

واعتبرت سكاي نيوز عربية أن رئيس جهاز المخابرات الروسية الخارجية، ربما يكون قد كشف بشكل غير متعمد، من خلال «زلة لسان»، ما وصفته بخطة فلاديمير بوتن التوسعية، فيما يتعلق بجمهوريتي دونيستك ولوغانسك.

وكان رئيس المخابرات الروسية قد قال خلال كلمته إنه يدعم انضمام جمهوريتي دونيستك ولوغانسك إلى الاتحاد الروسي، إلا أن الرئيس الروسي رد عليه إن هذا ليس مطروحا للنقاش، والمطروح هو الاعتراف باستقلالهما، وهو ما جعل رئيس المخابرات يعيد صياغة كلماته من جديد قائلا: «أدعم الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيستك ولوغانسك».

زلة لسان من رئيس المخابرات تكشف نوايا روسيا تجاه أوكرانيا

وأوضحت سكاي نيوز عربية في تحليل لها، أن رئيس جهاز المخابرات الروسية الخارجية، قد يكون بذلك كشف الخطة الروسية، بضم المنطقتين إلى روسيا، بعد إعلان استقلالهما، وهو الاحتمال الذي أشار إليه بعض الخبراء.

واستشهد هؤلاء الخبراء بما حدث عند إعلان استقلال شبه جزيرة القرم في 2014، وكان إعلان استقلال جمهورية القرم ذاتية الحكم قرارا مشتركا تم تبنيه في 11 مارس 2014 من قبل المجلس الأعلى لشبه جزيرة القرم المنحل، الذي أعلن عن جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي، دولة ذات سيادة، وبعد الإعلان، قدم برلمان القرم طلبا بالانضمام إلى روسيا، وهو ما وافقت عليه الحكومة الروسية، وبذلك سيطرت على القرم بطريقة قانونية.