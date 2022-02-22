رئيس حدائق الحيوان يحسم جدل زيادة سعر التذكرة إلى 65 جنيها

نفى الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة لوزارة الزراعة صحة ما نُشر عن زيادة سعر تذاكر دخول حديقة الحيوان إلى 65 جنيهًا.

وأكد «رجائي» في تصريحات له أن سعر التذاكر لم يُمس منذ ثماني سنوات، ومن يتوجه غدًا لزيارة الحديقة سيجد التذكرة بـ5 جنيهات، ومجانًا للأطفال أقل من 5 سنوات .

صيانة الحدائق يوم الثلاثاء

وتابع رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان قائلا إن يوم الثلاثاء إجازة الحديقة وخلاله تُجرى الصيانة وتُنفذ خطة الوقاية والتحصينات للحيوانات، وقد فُتحت الحديقة يومي الثلاثاء السابق والأسبق فقط نظرًا للضغط على زيارة الحديقة خلال إجازة نصف العام، وكان سعر التذكرة كما هو5 جنيهات.

حقيقة التذكرة بسعر 65 جنيها

وعن التذكرة بسعر 65 جنيهًا، قال «رجائي» إن هذا السعر يكون لتذكرة مجمعة تشمل الدخول وزيارة بيت الزواحف والمتحف، وهي للأفواج السياحية وبحجز مُسبق، وهو سعر قديم وسارٍ منذ عام 2018، ولا صلة له بسعر الجمهور.