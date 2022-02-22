«الأرصاد» تحذر أصحاب الجيوب الأنفية من التعرض للرياح والأتربة بدءا من الغد

قال الدكتور محمود شاهين، رئيس مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من ارتفاع في درجات الحرارة خلال النهار، لافتا إلى أن درجات الحرارة ستصل في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، إلى 23 درجة، بينما تصل إلى 26 درجة على محافظات جنوب الصعيد.

حالة من نشاط الرياح الجنوبية الغربية المحملة بالأتربة

أوضح «شاهين» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية «DMC»، أن البلاد ستتعرض لحالة من نشاط الرياح الجنوبية الغربية المحملة بالأتربة، والقادمة من الصحراء الغربية، مشيرا إلى أن المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية، ستتعرض لموجة من الرياح المحملة بالأتربة والرمال

تساقط أمطار متفاوتة الشدة

أشار رئيس مركز التنبؤات الجوية، إلى أنه من المحتمل تساقط الأمطار متفاوتة الشدة، في حالة عدم الاستقرار التي ستبدأ مساء الأربعاء وتستمر حتى الجمعة، وتنتشر الأمطار على محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى نهارا، وعلى المناطق الغربية مساء حتى مطروح والسلوم.

وأضاف «شاهين» أن الأمطار ستؤدي لعدم انتشار الأتربة خلال الأيام القادمة، لافتا إلى أن درجات الحرارة ستنخفض بمعدل 4 إلى 6 درجات يومي الأربع والخميس نتيجة لتكاثر السحب، مؤكدا أن أشعة الشمس ستغيب عن القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري خلال يومي الخميس والجمعة.

وأردف أن موجة عدم الاستقرار ستستمر حتى فجر السبت المقبل، وأن الطرق السريعة والمناطق المكشوفة الأكثر من حيث التعرض للأتربة والرمال، محذرا أصحاب أمراض الحساسية والجيوب الأنفية من التعرض للأتربة، وتوخي الحذر بدءا من غدا الأربعاء.