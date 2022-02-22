موعد ذروة سوء حالة الطقس الأيام المقبلة.. أمطار ورياح مثيرة للأتربة

تحذيرات كثيرة وجهتها هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين خلال الساعات القليلة الماضية، كان مفادها تعرض كافة الأنحاء لمنخفض جوي، ما يعرضها لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، التي يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، ما جعل المواطنين يتسائلون عن موعد ذروة سوء حالة الطقس خلال الفترة المقبلة.

واهتماما بما يبحث عنه المواطنين، نرصد من خلال هذا التقرير، موعد ذروة سوء حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، وفق ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، التي جاءت كالتالي:

موعد ذروة سوء حالة الطقس الأيام المقبلة

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يكون هناك سوء في حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، وجاء موعد ذروة سوء الأحوال الجوية، كالتالي:

الأربعاء 23 فبراير: يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون هناك فرص لسقوط الأمطار المتوسطة التي قد تكون رعدية أحيانا ةمصحوبة بحبات البرد بنسبة حدوث 30 :50% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة، وقد تكون رعدية أحيانا بنسبة 30% على مناطق من جنوب الوجه البحري، وقد تمتد خفيفة إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب سيناء، وتنشط الرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

الخميس 24 فبراير: من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط الأمطار المتوسطة قد تكون رعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد بنسبة حدوث 40: 60% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من مدن القناة وسيناء ومنطقة خليج السويس، تمتد للقاهرة الكبرى وتكون خفيفة على شمال الصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ومحافظة البحر الأحمر وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الجمعة 25 فبراير: من المتوقع أن يكون هناك أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

استقرار الأحوال الجوية

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه بدء من 26 فبراير المقبل، يكون هناك استقرار في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، ويكون هناك شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.