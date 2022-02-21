حالة الطقس غدا الثلاثاء 22-2-2022.. «منخفض» يغير الأحوال الجوية

كشف البيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية، قبل قليل، عن ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بحالة الطقس غدا، حيث تكون درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري 22 درجة خلال ساعات النهار.

طقس غائم جزئيا على القاهرة والمحافظات

واشارت هيئة الأرصاد، إلى أنّ درجات الحرارة العظمى في محافظات جنوب البلاد ستصل إلى 28 درجة مئوية، بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي قادم من الصحراء الغربية، كما أوضحت أنّ حالة الطقس، على القاهرة والسواحل الشمالية، ووسط سيناء، ومدن القناة ومحافظات جنوب البلاد، ستشهد وجود أتربة عالقة بسبب الرياح الجنوبية الغربية، كما يسود جو غائم جزئيا على معظم مدن ومحافظات الجمهورية.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء

وكشفت هيئة الأرصاد عن توقعاتها بشأن درجات الحرارة غدا، وهي كما يلي:

القاهرة 22 12

الإسكندرية 21 12

وادي النطرون 21 10

طنطا 22 11

شبين الكوم 21 11

دمنهور 21 12

بلطيم 20 11

مطروح 22 11

السلوم 21 10

سيوة 24 08

بورسعيد 20 12

دمياط 20 11

الزقازيق 21 11

المنصورة 21 11

الإسماعيلية 23 10

السويس 22 11

العريش 21 10

رفح 20 09

رأس سدر 20 12

نخل 21 04

نويبع 22 13

طابا 25 13

كاترين 20 04

الطور 23 11

شرم الشيخ 24 15

الغردقة 25 14

مرسى علم 23 12

الفيوم 24 09

بني سويف 24 08

المنيا 23 07

أسيوط 24 07

سوهاج 25 08

قنا 26 09

الأقصر 27 09

أسوان 28 10

إدفو 27 11

أبو سمبل 27 11

الوادي الجديد 26 06

شلاتين 26 12

أبو رماد 25 12

حلايب 24 13

رأس حدربة 25 14