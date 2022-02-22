حالة الطقس غدا الأربعاء 23-2-2022.. أمطار وثلوج ورياح مثيرة للأتربة

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، تأثر البلاد بمنخفض جوي بارد قادم من جنوب أوربا في طبقات الجو العليا، بداية من مساء غدٍ الأربعاء.

وأضافت الهيئة في بيان رسمي، قبل قليل، أنّ المحافظات المطلة على ساحل البحر المتوسط ستكون الأكثر تأثرًا بالمنخفض الجوي، حيث ستتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة من أقصى السواحل الغربية وتمتد إلى الداخل، ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون رعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد بالسواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن شدة الأمطار تتراوح ما بين متوسطة وخفيفة ورعدية، جنوب الوجه البحري، وقد تمتد إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة ومناطق من جنوب سيناء، مع استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على معظم محافظات الجمهورية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء

درجات الحرارة المتوقعة غدا، على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية

القاهرة 23- 10

الإسكندرية 22- 11

وادي النطرون 22- 11

طنطا 22- 12

شبين الكوم 23 - 11

دمنهور 22- 12

بلطيم 21- 11

مطروح 22- 11

السلوم 20- 10

سيوة 24- 08

بورسعيد 24- 12

دمياط 23- 11

الزقازيق 23- 11

المنصورة 22- 10

الإسماعيلية 24- 10

السويس 24- 11

العريش 23- 10

رفح 22- 09

رأس سدر 23- 12

نخل 23-04

نويبع 25-15

طابا 22- 13

كاترين 20- 04

الطور 24-11

شرم الشيخ 25-15

الغردقة 25- 14

مرسى علم 26- 12

الفيوم 24- 09

بني سويف 25-08

المنيا 25-08

أسيوط 25- 07

سوهاج 26 -08

قنا 27- 09

الأقصر 27- 09

أسوان 28- 10

إدفو 28-11

أبو سمبل 26-11

الوادي الجديد 28- 06

شلاتين 27- 12

أبو رماد 26- 13

حلايب 24- 13

رأس حدربة 25- 14