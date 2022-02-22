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«التموين» تعلن صيانة خوادم مركز المعلومات الجمعة: «لن تؤثر على صرف الخبز»

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الوطن
06:10 م | الثلاثاء 22 فبراير 2022
وزير التموين الدكتور علي المصيلحي

وزير التموين الدكتور علي المصيلحي

تلقي الدكتور على المصيلحى - وزير التموين والتجارة ‏الداخلية تقريراً من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة بأن شركه تطبيقات ‏البطاقات الذكية العاملة في منظومة الدعم ( الخبز - السلع التموينية - ‏المطاحن ) ستقوم بعمل صيانة للخوادم الموجودة داخل مركز معلومات ‏مصر وذلك يوم الجمعة الموافق 25 فبراير 2022 بدءا من الساعة ‏التاسعة مساءا إلى الساعة الواحدة صباحاً.

وأكد التقرير الوارد إلى السيد ‏الأستاذ الدكتور/ على المصيلحى - وزير التموين والتجارة الداخلية أن ‏عمليات الصيانة لن تزيد عن (أربع ساعات فقط)، مشيرا إلى أن كل ‏عمليات الصيانة ستكون ليلًا.

على أن يتم تنفيذ المرحلة الثانية من عمل الصيانة يوم السبت أيضا ‏الموافق 26 فبراير 2022 ، وذلك بدءا من (التاسعة مساء إلى الساعة ‏الثانية صباحا)‏

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن عمليات الصيانة لن تؤثر على ‏عمليات صرف الخبز والسلع خاصة انها ستتم ليلًا وعمليات الصرف تتم ‏صباحًا.

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