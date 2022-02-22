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«التموين» تتعاقد على شراء 100 ألف طن سكر خام من البرازيل

الوزارة: عمليات الشراء تستهدف تعزيز ‏الاحتياطي الاستراتيجي من السكر.

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الوطن
06:09 م | الثلاثاء 22 فبراير 2022
سكر

سكر

أعلنت ‏ وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية تعاقدها لشراء كمية 100 ألف طن سكر خام منشأ برازيلي لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمستلم هي شركة السكر والصناعات التكاملية، وذلك في إطار تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية.

وصول الكمية المتعاقد عليها على دفعتين ‏يونيو المقبل

وذكرت الهيئة العامة للسلع التموينية أنَّ الكمية المتعاقد عليها سوف تصل على دفعتين ‏في شهر يونيو من العام الجاري، وأضافت الهيئة العامة للسلع ‏التموينية أن هذه الكمية تأتي كخطوة إستباقية لسد الفجوة بين ‏حجم الاستهلاك وحجم الإنتاج.

استلام 3 ملايين و321 ألف طن قصب من المزارعين

تجدر الإشارة إلى استمرار شركة السكر والصناعات التكاملية في إنتاج السكر من قصب السكر، إذ جرى استلام 3 ملايين و321 ألف طن قصب من المزارعين حتى الآن، فضلًا عن بدء إنتاج السكر بشركات البنجر إعتبارا من 15 يونيو 2022.

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