متى تتمكن من صرف التموين الشهري بعد إصدار بدل فاقد للبطاقة؟.. مصدر يجيب

يبحث العديد من المواطنين حاملي بطاقات التموين، خاصة ممن أصدروا بدل تالف أو فاقد بطاقة التموين عن موعد تمكّنهم من صرف التموين الشهري لهم بعد إتمام خطوة إصدار بدل البطاقة واستلامهم للبطاقة الجديدة سواء عبر مكتب التموين التابع لهم، أو من خلال بوابة مصر الرقمية لخدمات التموين.

موعد صرف السلع بعد إصدار بدل فاقد بطاقة التموين

وأوضحت مصادر لـ«الوطن»، أنَّ هناك قرار وزاري صادر مسبقًا من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية يحدد ويقنن موعد صرف أول تموين للأسرة التي استخرجت بطاقة تموين صادرة كبدل فاقد أو تالف لبطاقتهم التموينية، مشيرة إلى أنَّ موعد صرف أول تموين يختلف عن موعد صرف أول حصة خبز للبطاقة بعد استلام البطاقة.

صرف الخبز بعد مرور 72 ساعة من تفعيل بطاقة التموين

ونوهت المصادر إلى أنَّه بناء على قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، فإن صرف الخبز يتمّ بعد 72 ساعة من استلام بطاقة التموين واتمام خطوة تفعيلها بإرسال رسالة على الرقم 9136، حتى تتمكّن الأسرة من صرف الخبز من أي من أي مخبز بلدي يتبع محافظة صدور البطاقة التموينية.

فيما حدد القرار الوزاري، أنَّ موعد صرف التموين الشهري، يكون في الشهر التالي لصدور البطاقة التموينية، بعد تفعيل البطاقة عن طريق بوابة مصر الرقمية لخدمات التموين، أو عن طريق رسالة من الهاتف المحمول إلى رقم 9136.

في سياق متصل، تستمر وزارة التموين من خلال منافذ البقالين وفروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع «جمعيتي»، في صرف تموين شهر فبراير الجاري، والذي تخطت نسبة صرف التموين له 90% للمواطنين حاملي البطاقات التموين، إذ يستمر صرف التموين حتى يوم 28 فبراير الجاري.